Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

RTL oder DAZN?

Europa League: Celta Vigo vs. SC Freiburg live im TV und Stream - Wer zeigt das Viertelfinal-Rückspiel?

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

Begeisterung über internationale Auftritte von Freiburg und Mainz

Videoclip • 01:08 Min

Der SC Freiburg trifft im Viertelfinale der Europa League auf Celta Vigo aus Spanien und hat dabei gute Karten für das Weiterkommen. Hier ist das Rückspiel live im Free-TV zu sehen.

Europa League live: So seht ihr Freiburg im TV & Stream

Der SC Freiburg trifft im Viertelfinale der Europa League auf Celta Vigo und steht nach dem 3:0 im Hinspiel bereits mit einem Bein im Halbfinale.

Treffer von Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste und Matthias Ginter sorgte für die gute Ausgangsposition der Breisgauer.

Trainer Julian Schuster mahnte trotzdem schon kurz nach dem Abpfiff des Hinspiels: "Es ist ein erster Schritt. Wir haben uns die Ausgangsposition erarbeitet, aber wir müssen uns diese Schärfe für das Rückspiel bewahren."

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Spiel am Donnerstagabend.

Celta Vigo vs. SC Freiburg im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?

  • Spiel: Celta Vigo vs. SC Freiburg

  • Wettbewerb: Europa League, Viertelfinale; Rückspiel

  • Datum: 16. April 2026

  • Uhrzeit: 18:45 Uhr

  • Austragungsort: Municipal de Balaídos (Vigo)

- Anzeige -
- Anzeige -

Celta Vigo gegen SC Freiburg live: Läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

Ja, das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Celta Vigo und Freiburg wird von RTL im Free-TV ausgestrahlt. Die Übertragung startet um 18:30 Uhr - 15 Minuten vor Spielbeginn.

Celta Vigo vs. Freiburg live: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?

Einen Livestream zum Auftritt der Freiburger gibt es auf RTL+. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Celta Vigo - SC Freiburg: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?

Einen Liveticker zu Vigo vs. Freiburg gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

Celta Vigo vs. SC Freiburg live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: Celta Vigo vs. SC Freiburg

  • Wettbewerb: Europa League, Viertelfinale

  • Datum und Uhrzeit: 16. April 2026, 18:45 Uhr

  • Trainer: Claudio Giraldez (Celta Vigo), Julian Schuster (SC Freiburg)

  • Free-TV:  RTL

  • Pay-TV: -

  • Livestream: RTL+

  • Liveticker: ran.joyn.de

- Anzeige -
- Anzeige -

Mehr Fußball-News