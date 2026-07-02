Fußball-WM
WM 2026: Kimmich ideenlos, Sane harmlos - die Noten und WM-Zeugnisse der DFB-Stars
Veröffentlicht:von Tobias Hlusiak
ran Fußball
DFB-Team: Nagelsmann denkt nicht ans Aufhören nach WM-Blamage
Videoclip • 06:26 Min
Die WM 2026 ist eine weitere Blamage für den deutschen Fußball. Von vier Spielen konnte man nur die Hälfte gewinnen und spielte kaum überzeugenden Fußball. ran vergibt Noten ein WM-Zeugnis für alle Spieler im Kader.
Nach der 4:5-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay ist die WM für die deutsche Nationalmannschaft bereits im Sechzehntelfinale beendet. Was bleibt ist ein Turnierverlauf, mit dem keiner zufrieden sein kann.
Kaum ein Spieler konnte bei der WM in Nordamerika wirklich Eigenwerbung betreiben. Selbst das viel diskutierte DFB-Comeback von Manuel Neuer verpuffte komplett.
Selbst anfängliche Lichtblicke wie Deniz Undav waren im späteren Turnierverlauf deutlich weniger effektiv. Am Ende bleibt die nächste blamable Leistung der deutschen Nationalmannschaft bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.
ran blickt auf die Noten der DFB-Stars im Turnierverlauf und stellt ein WM-Zeugnis für die DFB-Elf aus.
Hinweis: Die Noten der jeweiligen Spieler aus jeder Partie wurden zusammengezählt und anschließend durch die Anzahl der Spielen, in denen sie bewertet wurden, geteilt. So entsteht ein Durchschnittswert.
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Manuel Neuer
Der 40-Jährige wurde vor dem Turnier von Julian Nagelsmann als neue Nummer 1 zurückgeholt. Kassiert in den ersten drei Spielen jeweils mit dem ersten Schuss aufs Tor einen Gegentreffer. Hält Deutschland gegen Paraguay mit einem gehaltenen Elfmeter kurz im Turnier, kann sich darüber hinaus aber selten auszeichnen. ran-Turniernote: 3,5
(Curacao: 3; Elfenbeinküste: 3; Ecuador: 5; Paraguay: 3)
Joshua Kimmich
Der deutsche Kapitän hat immer wieder Probleme in der Defensive, vor allem im Spiel gegen die Elfenbeinküste. Hat zwar viele Ballkontakte, aber selten großen Einfluss aufs Spiel. Gegen Curacao bereitet der 31-Jährige zwei Tore vor - wirkt offensiv aber sonst ideenlos. ran-Turniernote: 3,75
(Curacao: 3; Elfenbeinküste: 4; Ecuador: 4; Paraguay: 4)
Nico Schlotterbeck
Der 26-Jährige macht ein gutes Auftaktspiel gegen Curacao. Sein 2:1-Führungstreffer wird gegen Curacao zum Dosenöffner für die DFB-Elf. Verletzt sich bereits in der Anfangsphase gegen die Elfenbeinküste und muss schließlich zur Halbzeit ausgewechselt werden - später folgt die bittere Diagnose Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk, die für den Dortmunder das Turnieraus bedeutet. ran-Turniernote: 3
(Curacao: 2; Elfenbeinküste: 4)
Antonio Rüdiger
Ersetzt den verletzten Schlotterbeck ab der zweiten Hälfte gegen die Elfenbeinküste für den Rest des Turniers. Der Real-Verteidiger tritt größtenteils kompromisslos und sicher auf, kann die Qualität des Dortmunders im Spielaufbau allerdings nicht ersetzen. Wirkt beim Gegentor gegen Paraguay desorientiert. ran-Turniernote: 3
(Curacao: 3; Elfenbeinküste: 2; Ecuador: 4; Paraguay: 3)
Jonathan Tah
Der Abwehrboss der DFB-Elf verteidigt größtenteils souverän und lässt wenig anbrennen. Hat nach dem Ausfall von Schlotterbeck aber immer wieder Abstimmungsprobleme mit Rüdiger. Wird gegen Paraguay erst zum vermeintlichen Held durch seinen Treffer zum 2:1 - verschießt später den entscheidenden Elfmeter. ran-Turniernote: 3,5
(Curacao: 3; Elfenbeinküste: 3; Ecuador: 4; Paraguay: 4)
Nathaniel Brown
Der Frankfurter wurde erst in den Testspielen kurz vor Turnierstart zum Stammlinksverteidiger, zahlte das Vertrauen aber postwendend mit einer starken Leistung gegen Curacao zurück. Defensiv hat der 23-Jährige oft Wackler und Aussetzer drin. Seine Ecken gegen Paraguay sind deutlich gefährlicher als die von Kimmich. ran-Turniernote: 3,33
(Curacao: 2; Elfenbeinküste: 4; Paraguay: 4)
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David Raum
Wird im Auftaktspiel gegen Curacao eingewechselt und spielt solide. Ersetzt Nathaniel Brown gegen Ecuador aufgrund einer Verletzung des Frankfurters. Kann dabei weder offensiv noch defensiv überzeugen. ran-Turniernote: 3,5
(Curacao: 3; Ecuador: 4)
Felix Nmecha
Eröffnet die Weltmeisterschaft für die deutsche Mannschaft mit seinem Tor gegen Curacao. Gegen die Elfenbeinküste der beste Spieler aus der Startelf auf dem Platz. Danach wirkt der Dortmunder wie ausgewechselt: Er verschuldet das erste Gegentor gegen Ecuador und wird nach schwachen 45 Minuten gegen Paraguay zur Halbzeit ausgewechselt. ran-Turniernote: 3
(Curacao: 2; Elfenbeinküste: 1; Ecuador: 4; Paraguay: 5)
Aleksandar Pavlovic
Der 22-Jährige bekommt das Spiel selten in den Griff und fällt oft durch falsches Stellungsspiel auf. Ist über weite Strecken nicht zwingend genug in den Zweikämpfen - besonders bezeichnend: Im Spiel gegen Paraguay verlor er jeden seiner acht Zweikämpfe. Spielt darüber hinaus zu viele Fehlpässe. Das Bayern-Juwel scheint noch nicht reif genug zu sein für die internationale Weltbühne bei einer WM. ran-Turniernote: 4
(Curacao: 3; Elfenbeinküste: 4; Ecuador: 5; Paraguay: 4)
Leon Goretzka
Galt vor einigen Monaten noch als potentieller Starter für die WM, fand sich aber letztendlich in der Reservistenrolle wieder. Bekommt gegen Curacao 20 und gegen die Elfenbeinküste fünf Minuten, in denen er nicht groß auffällt. Gegen Paraguay wird der 31-Jährige bereits zur Halbzeit eingewechselt, hat aber kaum Kontrolle übers Spiel. ran-Turniernote: 3,5
(Curacao: 3; Elfenbeinküste: ohne Bewertung; Paraguay: 4)
Leroy Sane
Der 30-Jährige ist offensiv viel zu ungefährlich und berechenbar - bietet kaum einen Mehrwert im Angriff. Vergibt zudem einige Großchancen im Turnier - erzielt aber immerhin den Führungstreffer gegen Ecuador. Defensiv ist der Galatasaray-Profi deutlich engagierter, aber auch oft glücklos. ran-Turniernote: 3,75
(Curacao: 4; Elfenbeinküste: 4; Ecuador: 3; Paraguay: 4)
Florian Wirtz
Der Liverpool-Star tut sich im ganzen Turnier schwer, einen nennenswerten Einfluss aufs Spiel zu haben. Hat immer wieder gute Aktionen, taucht dann aber wieder ab. Seine Flanken gegen Paraguay waren das einzige Mittel, mit dem die DFB-Elf gefährlich werden konnte. Am Ende ist es trotz drei Vorlagen in vier Spielen ein enttäuschendes Turnier des 23-Jährigen. ran-Turniernote: 3,5
(Curacao: 3; Elfenbeinküste: 3; Ecuador: 4; Paraguay: 4)
Jamal Musiala
Der Bayern-Star versucht viel und ist immer wieder sehr aktiv, ihm fehlen aber oft Spritzigkeit und die letzte Überzeugung in seinen Aktionen. Kommt nach seiner schwachen Leistung gegen Ecuador gegen Paraguay von der Bank - dabei ist der 23-Jährige ein Fixpunkt in der DFB-Offensive, kann aber keine klare Chance einleiten. ran-Turniernote: 3
(Curacao: 2; Elfenbeinküste: 3; Ecuador: 4; Paraguay: 3)
Kai Havertz
Galt vor dem Turnier als einer der Schlüsselspieler, ist aber zu selten ins Kombinationsspiel eingebunden. Reibt sich als Stoßstürmer regelrecht auf, häufig aber ohne zählbaren Ertrag. Schießt zwei Tore gegen Curacao und den Ausgleich gegen Paraguay. Im Elfmeterschießen gegen die Südamerikaner vergibt der sonst so sichere Schütze kläglich. ran-Turniernote: 3,25
(Curacao: 2; Elfenbeinküste: 3; Ecuador: 5; Paraguay: 3)
Deniz Undav
Glänzt im Auftaktspiel nach Einwechslung mit drei Scorern. Startet auch im Spiel gegen die Elfenbeinküste von der Bank und dreht das Spiel im Alleingang mit zwei Treffern. Gegen Ecuador bleibt der 29-Jährige weitestgehend unauffällig. Kann seine Chance in der Startelf gegen Paraguay nicht nutzen und kommt überhaupt nicht ins Spiel (insgesamt neun Ballkontakte bis zur Auswechslung). ran-Turniernote: 3
(Curacao: 2; Elfenbeinküste: 1; Ecuador: 4; Paraguay: 5)
DFB-Spieler mit weniger als zwei Einsätzen, in denen sie bewertet wurden:
Nick Woltemade: Kommt gegen Paraguay in einige gefährliche Aktionen, wird aber stets geblockt. Im Elfmeterschießen verschießt der Newcastle-Profi. (Paraguay: 4)
Angelo Stiller: Durfte in der zweiten Halbzeit gegen Ecuador für den schwachen Pavlovic ran, stellt aber keine nennenswerte Verbesserung dar. (Ecuador: 4)
Maximilian Beier: Der Dortmunder kommt in der 64. Minute gegen Ecuador und arbeitet hart bei seinem WM-Debüt. Hat dennoch keinerlei Einfluss aufs Spiel. (Ecuador: 4)
Pascal Groß: Soll Florian Wirtz gegen Ecuador ersetzen, doch findet keinen Zugang zum Spiel. (Ecuador: ohne Bewertung)
Jamie Leweling: Spielt nach seiner Einwechslung gegen die Elfenbeinküste solide - seine Flanken finden aber keinen Abnehmer. (Ecuador: 3)
Waldemar Anton: Kommt für die Schlussminuten gegen Curacao. Spielt gegen Paraguay eine größere Rolle: Der Dortmunder ersetzt Pavlovic in der 79. Minute und geht auf die Rechtsverteidigerposition. Macht seine Sache dort ordentlich und hat kurz vor Schluss den Siegtreffer auf dem Kopf. Hat letztlich Pech, dass sein Kontakt mit dem Paraguay-Torhüter zur Aberkennung von Tahs Treffer in der Verlängerung führt. (Curacao: ohne Bewertung; Paraguay: 3)
Malick Thiaw: Der 24-Jährige kommt gegen Ecuador zu seinem WM-Debüt für Kimmich in die Partie. Auf der Rechtsverteidigerposition gibt der Newcastle-Profi alles, am Ende reicht es allerdings nicht für einen Punktgewinn. Gegen Paraguay kommt er für die letzten zehn Minuten und bleibt unauffällig. (Ecuador: 4; Paraguay: ohne Bewertung)
Nadiem Amiri: Glänzt gegen die Elfenbeinküste mit einer Traumvorlage zum 1:1 Ausgleich von Undav. Kommt gegen Paraguay für die letzten zehn Minuten, hat aber keinen nennenswerten Einfluss. Trifft im Elfmeterschießen. (Elfenbeinküste: 2; Paraguay: ohne Bewertung)
Assan Ouerdraogo: Ohne Einsatz.
Oliver Baumann: Ohne Einsatz.
Alexander Nübel: Ohne Einsatz.
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