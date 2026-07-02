ran Fußball DFB-Team: Nagelsmann denkt nicht ans Aufhören nach WM-Blamage Videoclip • 06:26 Min Link kopieren Teilen

Die WM 2026 ist eine weitere Blamage für den deutschen Fußball. Von vier Spielen konnte man nur die Hälfte gewinnen und spielte kaum überzeugenden Fußball. ran vergibt Noten ein WM-Zeugnis für alle Spieler im Kader.

Nach der 4:5-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay ist die WM für die deutsche Nationalmannschaft bereits im Sechzehntelfinale beendet. Was bleibt ist ein Turnierverlauf, mit dem keiner zufrieden sein kann. Kaum ein Spieler konnte bei der WM in Nordamerika wirklich Eigenwerbung betreiben. Selbst das viel diskutierte DFB-Comeback von Manuel Neuer verpuffte komplett. Selbst anfängliche Lichtblicke wie Deniz Undav waren im späteren Turnierverlauf deutlich weniger effektiv. Am Ende bleibt die nächste blamable Leistung der deutschen Nationalmannschaft bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. ran blickt auf die Noten der DFB-Stars im Turnierverlauf und stellt ein WM-Zeugnis für die DFB-Elf aus. Hinweis: Die Noten der jeweiligen Spieler aus jeder Partie wurden zusammengezählt und anschließend durch die Anzahl der Spielen, in denen sie bewertet wurden, geteilt. So entsteht ein Durchschnittswert. WM 2026 - Julian Nagelsmann und das Debakel des DFB-Teams: Die lange Fehlerliste des Bundestrainers

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Manuel Neuer Der 40-Jährige wurde vor dem Turnier von Julian Nagelsmann als neue Nummer 1 zurückgeholt. Kassiert in den ersten drei Spielen jeweils mit dem ersten Schuss aufs Tor einen Gegentreffer. Hält Deutschland gegen Paraguay mit einem gehaltenen Elfmeter kurz im Turnier, kann sich darüber hinaus aber selten auszeichnen. ran-Turniernote: 3,5 (Curacao: 3; Elfenbeinküste: 3; Ecuador: 5; Paraguay: 3)

Joshua Kimmich Der deutsche Kapitän hat immer wieder Probleme in der Defensive, vor allem im Spiel gegen die Elfenbeinküste. Hat zwar viele Ballkontakte, aber selten großen Einfluss aufs Spiel. Gegen Curacao bereitet der 31-Jährige zwei Tore vor - wirkt offensiv aber sonst ideenlos. ran-Turniernote: 3,75 (Curacao: 3; Elfenbeinküste: 4; Ecuador: 4; Paraguay: 4)

Nico Schlotterbeck Der 26-Jährige macht ein gutes Auftaktspiel gegen Curacao. Sein 2:1-Führungstreffer wird gegen Curacao zum Dosenöffner für die DFB-Elf. Verletzt sich bereits in der Anfangsphase gegen die Elfenbeinküste und muss schließlich zur Halbzeit ausgewechselt werden - später folgt die bittere Diagnose Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk, die für den Dortmunder das Turnieraus bedeutet. ran-Turniernote: 3 (Curacao: 2; Elfenbeinküste: 4) WM 2026: Deutschland vs. Paraguay, Noten der DFB-Stars - Zwei Fünfer beim bitteren K.o. in Boston

Antonio Rüdiger Ersetzt den verletzten Schlotterbeck ab der zweiten Hälfte gegen die Elfenbeinküste für den Rest des Turniers. Der Real-Verteidiger tritt größtenteils kompromisslos und sicher auf, kann die Qualität des Dortmunders im Spielaufbau allerdings nicht ersetzen. Wirkt beim Gegentor gegen Paraguay desorientiert. ran-Turniernote: 3 (Curacao: 3; Elfenbeinküste: 2; Ecuador: 4; Paraguay: 3)

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Jonathan Tah Der Abwehrboss der DFB-Elf verteidigt größtenteils souverän und lässt wenig anbrennen. Hat nach dem Ausfall von Schlotterbeck aber immer wieder Abstimmungsprobleme mit Rüdiger. Wird gegen Paraguay erst zum vermeintlichen Held durch seinen Treffer zum 2:1 - verschießt später den entscheidenden Elfmeter. ran-Turniernote: 3,5 (Curacao: 3; Elfenbeinküste: 3; Ecuador: 4; Paraguay: 4)

Nathaniel Brown Der Frankfurter wurde erst in den Testspielen kurz vor Turnierstart zum Stammlinksverteidiger, zahlte das Vertrauen aber postwendend mit einer starken Leistung gegen Curacao zurück. Defensiv hat der 23-Jährige oft Wackler und Aussetzer drin. Seine Ecken gegen Paraguay sind deutlich gefährlicher als die von Kimmich. ran-Turniernote: 3,33 (Curacao: 2; Elfenbeinküste: 4; Paraguay: 4)

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David Raum Wird im Auftaktspiel gegen Curacao eingewechselt und spielt solide. Ersetzt Nathaniel Brown gegen Ecuador aufgrund einer Verletzung des Frankfurters. Kann dabei weder offensiv noch defensiv überzeugen. ran-Turniernote: 3,5 (Curacao: 3; Ecuador: 4)

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Felix Nmecha Eröffnet die Weltmeisterschaft für die deutsche Mannschaft mit seinem Tor gegen Curacao. Gegen die Elfenbeinküste der beste Spieler aus der Startelf auf dem Platz. Danach wirkt der Dortmunder wie ausgewechselt: Er verschuldet das erste Gegentor gegen Ecuador und wird nach schwachen 45 Minuten gegen Paraguay zur Halbzeit ausgewechselt. ran-Turniernote: 3 (Curacao: 2; Elfenbeinküste: 1; Ecuador: 4; Paraguay: 5)

Aleksandar Pavlovic Der 22-Jährige bekommt das Spiel selten in den Griff und fällt oft durch falsches Stellungsspiel auf. Ist über weite Strecken nicht zwingend genug in den Zweikämpfen - besonders bezeichnend: Im Spiel gegen Paraguay verlor er jeden seiner acht Zweikämpfe. Spielt darüber hinaus zu viele Fehlpässe. Das Bayern-Juwel scheint noch nicht reif genug zu sein für die internationale Weltbühne bei einer WM. ran-Turniernote: 4 (Curacao: 3; Elfenbeinküste: 4; Ecuador: 5; Paraguay: 4) DFB-Team: "Ein Vollskandal!" Deutschland hadert mit Schiedsrichter – die Stimmen nach dem Paraguay-Debakel

Leon Goretzka Galt vor einigen Monaten noch als potentieller Starter für die WM, fand sich aber letztendlich in der Reservistenrolle wieder. Bekommt gegen Curacao 20 und gegen die Elfenbeinküste fünf Minuten, in denen er nicht groß auffällt. Gegen Paraguay wird der 31-Jährige bereits zur Halbzeit eingewechselt, hat aber kaum Kontrolle übers Spiel. ran-Turniernote: 3,5 (Curacao: 3; Elfenbeinküste: ohne Bewertung; Paraguay: 4)

Leroy Sane Der 30-Jährige ist offensiv viel zu ungefährlich und berechenbar - bietet kaum einen Mehrwert im Angriff. Vergibt zudem einige Großchancen im Turnier - erzielt aber immerhin den Führungstreffer gegen Ecuador. Defensiv ist der Galatasaray-Profi deutlich engagierter, aber auch oft glücklos. ran-Turniernote: 3,75 (Curacao: 4; Elfenbeinküste: 4; Ecuador: 3; Paraguay: 4)

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Florian Wirtz Der Liverpool-Star tut sich im ganzen Turnier schwer, einen nennenswerten Einfluss aufs Spiel zu haben. Hat immer wieder gute Aktionen, taucht dann aber wieder ab. Seine Flanken gegen Paraguay waren das einzige Mittel, mit dem die DFB-Elf gefährlich werden konnte. Am Ende ist es trotz drei Vorlagen in vier Spielen ein enttäuschendes Turnier des 23-Jährigen. ran-Turniernote: 3,5 (Curacao: 3; Elfenbeinküste: 3; Ecuador: 4; Paraguay: 4)

Jamal Musiala Der Bayern-Star versucht viel und ist immer wieder sehr aktiv, ihm fehlen aber oft Spritzigkeit und die letzte Überzeugung in seinen Aktionen. Kommt nach seiner schwachen Leistung gegen Ecuador gegen Paraguay von der Bank - dabei ist der 23-Jährige ein Fixpunkt in der DFB-Offensive, kann aber keine klare Chance einleiten. ran-Turniernote: 3 (Curacao: 2; Elfenbeinküste: 3; Ecuador: 4; Paraguay: 3)

Kai Havertz Galt vor dem Turnier als einer der Schlüsselspieler, ist aber zu selten ins Kombinationsspiel eingebunden. Reibt sich als Stoßstürmer regelrecht auf, häufig aber ohne zählbaren Ertrag. Schießt zwei Tore gegen Curacao und den Ausgleich gegen Paraguay. Im Elfmeterschießen gegen die Südamerikaner vergibt der sonst so sichere Schütze kläglich. ran-Turniernote: 3,25 (Curacao: 2; Elfenbeinküste: 3; Ecuador: 5; Paraguay: 3)