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FC Bayern vs. FC Rottach-Egern live: Hier läuft das Testspiel am Tegernsee im Stream - gibt es noch Tickets?
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:05 Min
Der FC Bayern absolviert sein Trainingslager am Tegernsee. Am 30. Juli steht das traditionelle Testspiel gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern an.
Wie jedes Jahr stationiert der FC Bayern im Rahmen der Saison-Vorbereitung im Trainingslager am Tegernsee. Der viertägige Kurztrip endet wie gewohnt mit einem Testspiel gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern.
Die Münchner haben vor dem Trainingslager ihren ersten Testkick gegen Wehen-Wiesbaden in einer ganz jungen Besetzung absolviert, diesen jedoch mit 1:2 verloren.
Beim Testspiel gegen Rottach-Egern dürften jedoch auch einige WM-Fahrer wieder mit dabei sein. Die deutschen Nationalspieler, Kim min-jae, Alphonso Davies und Hiroki Ito sollen nach dem Leistungstest am Montag bereits am Dienstag mit dem Team trainieren.
Folgerichtig dürften viele große Namen auch beim Test gegen den unterklassigen Klub zum Einsatz kommen.
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FC Rottach-Egern vs. FC Bayern: Die wichtigsten Infos im Überblick
Begegnung: FC Rottach-Egern vs. FC Bayern
Termin: Donnerstag, 30. Juli (18 Uhr)
Stadion: Burkenmoos-Stadion
Spielort: Rottach-Egern am Tegernsee
FC Bayern testet beim FC Rottach-Egern: Läuft das Match im TV?
Nein, es wird keine Übertragung im linearen TV geben.
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FC Rottach-Egern vs. Bayern München: Wo gibt es einen Stream?
Die Partie der Bayern in Rottach-Egern wird vom klubeigenen Kanal FCBayern TV gezeigt. Anders als noch gegen Wehen-Wiesbaden ist der Stream diesmal kostenfrei und kann auch über den YouTube- und Facebook-Kanal der Bayern aufgerufen werden.
FC Rottach-Egern vs. FC Bayern: Gibt es noch Tickets?
Nein. Tickets konnten lediglich am Sonntag vor Ort erworben werden und sind nun allesamt vergriffen.
Bayern-Fans haben allerdings noch die Möglichkeit, bei den öffentlichen Trainingseinheiten dabei zu sein. Am Montag und Dienstag wird jeweils um 15:30 Uhr trainiert, am Mittwoch geht es bereits um 10 Uhr los.
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FC Bayern: So geht es nach dem Testspiel gegen Rottach-Egern weiter
Die Münchner begeben sich vom 1. bis zum 8. August auf Asienreise und werden zwei Testspiele gegen den Jeju SK (4. August) und Aston Villa (7. August) absolvieren.
Im Anschluss steht am 15. August in der heimischen Allianz Arena der Telekom Cup gegen RB Leipzig auf dem Programm. Exakt eine Woche später gastieren die Münchner im Rahmen des Supercups beim BVB, welcher das erste Pflichtspiel der Saison darstellt.
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