Bundesliga
Bundesliga 2026/27: Sommerfahrpläne der Klubs - Termine, Testspiele & Ergebnisse
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 01:04 Min
Die Bundesligisten erhöhen die Schlagzahl, der Start der Saison 2026/27 rückt langsam näher. ran gibt einen Überblick zum Start der Vorbereitung, den Trainingslagern und Testspielen der einzelnen Klubs.
Nachdem die WM 2026 beendet ist, richtet sich die Aufmerksamkeit langsam wieder auf den Liga-Alltag. Der Argentinier Exequiel Palacios war der einzige Bundesligist, der es bis ins Finale geschafft hat.
Somit verpassten die Top-Stars zahlreicher Bundesligisten, die beim Turnier aufliefen, immerhin jedoch nicht viel von der bei vielen Teams bereits laufenden Sommervorbereitungen.
ran gibt einen Überblick zum Vorbereitungsstart, den Trainingslagern und Testspielen der einzelnen Klubs.
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FC Bayern München
Vorbereitungsstart: 20. Juli
Trainingslager: Vom 27. bis 30. Juli am Tegernsee
Testspiele:
25. Juli gegen SV Wehen-Wiesbaden (1:2)
30. Juli gegen FC Rottach-Egern
4. August gegen Jeju SK Football Club
7. August gegen Aston Villa
15. August gegen RB Leipzig
22. August gegen Borussia Dortmund (Supercup-Finale)
Borussia Dortmund
Vorbereitungsstart: 14. Juli
Trainingslager: keins
Testspiele:
18. Juli gegen RW Oberhausen (3:1)
25. Juli gegen Fortuna Düsseldorf (1:2)
29. Juli gegen Cerezo Osaka
1. August gegen FC Tokio
9. August gegen FC Arsenal
15. August gegen AS Rom
22. August gegen Borussia Dortmund (Supercup-Finale)
RB Leipzig
Vorbereitungsstart: 11. Juli
Trainingslager: 1. August bis 7. August in Saalfelden/Österreich
Testspiele:
18. Juli gegen VSG Altglienicke (2:1)
25. Juli gegen FC Ingolstadt (1:0)
1. August gegen SC Verl
8. August gegen Leeds United
15. August gegen FC Bayern München
VfB Stuttgart
Vorbereitungsstart: 16. Juli
Trainingslager: 3. August bis 7. August in Grassau/Bayern
Testspiele:
19. Juli gegen TSG Balingen (7:0)
25. Juli gegen FSV Hollenbach (5:0)
29. Juli gegen Kickers Offenbach
1. August gegen FC Paris
8. August gegen FC Everton
TSG Hoffenheim
Vorbereitungsstart: 12. Juli
Trainingslager: 2. bis 9. August in Seefeld/Österreich
Testspiele:
18. Juli gegen SGV Freiberg Fußball (3:0)
22. Juli gegen SV Massenbachhausen (21:0)
25. Juli gegen SpVgg Greuther Fürth (4:1)
29. Juli gegen Holstein Kiel
1. August gegen Karlsruher SC
15. August gegen Tottenham Hotspur
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Bayer 04 Leverkusen
Vorbereitungsstart: 14. Juli
Trainingslager: 1. August bis 7. August in Blankenhain/Thüringen
Testspiele:
18. Juli gegen Sportfreunde Baumberg (7:0)
25. Juli gegen Kickers Offenbach (3:1)
1. August gegen Rot-Weiss Essen
8. August gegen FC Sevilla
12. August gegen Nottingham Forest
15. August gegen Newcastle United
SC Freiburg
Vorbereitungsstart: 12. Juli
Trainingslager: 22. Juli bis 31. Juli in Schruns/Österreich
Testspiele:
24. Juli gegen Derby County (3:1)
31. Juli gegen SpVgg Greuther Fürth
15. August gegen Crystal Palace
Eintracht Frankfurt
Vorbereitungsstart: 11. Juli
Trainingslager: 23. Juli bis 1. August in Grassau/Bayern
Testspiele:
18. Juli gegen FC Gießen (7:1)
26. Juli gegen Trabzonspor (3:0)
1. August gegen Waldhof Mannheim
15. August gegen FC Brentford
FC Augsburg
Vorbereitungsstart: 13. Juli
Trainingslager: 1. bis 8. August am Achensee/Österreich
Testspiele:
18. Juli gegen Schwaben-Auswahl (5:0)
25. Juli gegen 1. FC Saarbrücken (1:1)
30. Juli gegen AFC Bournemouth
5. August gegen SC Schwaz
8. August gegen Sassuolo Calcio
15. August gegen Leeds United
1. FSV Mainz 05
Vorbereitungsstart: 1. Juli
Trainingslager: 27. Juli bis 5. August in Tirol/Österreich
Testspiele:
4. Juli gegen TSG Pfeddersheim (11:0)
11. Juli gegen Sportfreunde Eisbachtal (10:0)
17. Juli gegen 1. FC Kaiserslautern (4:1)
25. Juli gegen Holstein Kiel (3:0)
15. August gegen AFC Bournemouth
1. FC Union Berlin
Vorbereitungsstart: 29. Juni
Trainingslager: 2. August bis 10. August: Aigen im Ennstal/Österreich
Testspiele:
4. Juli gegen Optik Rathenow (12:2)
5. Juli gegen SV Grün-Weiß Lübben (16:0)
9. Juli gegen Chemnitzer FC (1:1)
12. Juli gegen FC Carl Zeiss Jena (0:2)
17. Juli gegen FC Winterthur (1:1)
18. Juli gegen FC Aarau (1:2)
1. August gegen SG Dynamo Dresden
2. August gegen Cagliari Calcio
15. August gegen Ipswich Town
Borussia Mönchengladbach
Vorbereitungsstart: 12. Juli
Trainingslager: 2. August bis 9. August am Tegernsee
Testspiele:
18. Juli gegen Wuppertaler SV (6:0)
25. Juli gegen Rot-Weiss Essen (2:1)
1. August gegen FC Hansa Rostock
15. August gegen Aston Villa
Hamburger SV
Vorbereitungsstart: 6. Juli
Trainingslager: 8. bis 11. Juli in Helsingör/Dänemark, 19. bis 25. Juli in Oberlängenfeld/Österreich
Testspiele:
18. Juli gegen Rapid Wien (2:3)
25. Juli gegen 1. FC Heidenheim (3:1)
1. August gegen FC Everton
1. FC Köln
Vorbereitungsstart: 13. Juli
Trainingslager: 24. bis 31. Juli in Kitzbühel/Österreich
Testspiele:
18. Juli gegen FC Rheinsüd Köln (5:0)
23. Juli gegen SV Bergisch Gladbach 09 (8:0)
8. August gegen Real Sociedad San Sebastian
Werder Bremen
Vorbereitungsstart: 10. Juli
Trainingslager: 20. bis 26. Juli im Zillertal/Österreich, 10. bis 14. August in Harsewinkel
Testspiele:
18. Juli gegen FC Verden (6:2)
22. Juli gegen Fagiano Okayama (2:0)
25. Juli gegen VfL Bochum (2:0)
1. August gegen Energie Cottbus
8. August gegen SC Paderborn
15. August gegen AJ Auxerre
FC Schalke 04
Vorbereitungsstart: 3. Juli
Trainingslager: 19. bis 26. Juli in Stubaital/Österreich
Testspiele:
11. Juli gegen FC Gütersloh (1:2)
19. Juli gegen FC Erzgebirge Aue (4:2)
22. Juli gegen Metalist Charkiw (2:0)
25. Juli gegen Fagiano Okayama (3:1)
1. August ggeen Hessen Kassel
8. August gegen Atalanta Bergamo
SV Elversberg
Vorbereitungsstart: 29. Juni
Trainingslager: 20. bis 26. Juli in Barneveld/Niederlande
Testspiele:
4. Juli gegen FC Gießen (5:0)
11. Juli gegen FC Thun (1:1)
17. Juli gegen Viktoria Köln (1:2)
25. Juli gegen NEC Nijmegen (1:0)
15. August gegen FC Lorient
SC Paderborn 07
Vorbereitungsstart: 4. Juli
Trainingslager: 12. bis 18. Juli in Bad Häring/Österreich
Testspiele:
5. Juli gegen FC Ostenland (18:0)
11. Juli gegen Hannover 96 (3:2)
17. Juli gegen Fagiano Okayama (3:1)
25. Juli gegen 1. FC Magdeburg (0:2)
1. August gegen VfL Osnabrück
8. August gegen Werder Bremen
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