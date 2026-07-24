Jürgen Klopp als Bundestrainer vorgestellt: Seine erste DFB-Pressekonferenz zum Nachlesen

ran Fußball Jürgen Klopp: Seine ersten Worte als Bundestrainer Videoclip • 01:52 Min Link kopieren Teilen

Jürgen Klopp ist neuer Bundestrainer. Was hat der 59-Jährige bei seiner Vorstellung gesagt?

Jetzt ist es offiziell: Jüren Klopp ist neuer Bundestrainer. Der 59-Jährige übernimmt die Nachfolge von Julian Nagelsmann und soll das DFB-Team zu alter Stärke führen. ran hat Klopps Vorstellung im Ticker begleitet. Seine wichtigsten Aussagen zum Nachlesen.

+++ Klopp schätzt Völler: "Will alles wissen" +++ Klopp freut sich über den Verbleib von Rudi Völler. "Rudi ist für mich ein wahnsinnig wichtiger Ansprechpartner. Ich will alles von ihm wissen. Alle Informationen will und muss ich irgendwann haben, dafür brauche ich ihn."

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ Ausgedehnte Länderspielpause für Klopp ein Segen +++ Die neue Länderspielpause ist für den neuen Bundestrainer ein Segen. "Super!", freut er sich. "Das ist kein Casting", sagt er über die kommenden Nations-League-Spiele.

+++ Klopp wird tägliches Training nicht vermissen +++ Das tägliche Business wird Klopp nicht vermissen. "Ich bin ja nicht doof. Aber das ist kein Problem. Ich muss nicht mehr jeden Tag auf dem Platz stehen, das habe ich in meinem Leben genug getan."

+++ Problemzone Kimmich? "Mit noch niemandem gesprochen" +++ Klopp will sich noch nicht auf Personalien oder Positionen schauen, auch nicht auf die von Kapitän Joshua Kimmich. "Ich muss erst mal alle kennen lernen. Ich hab noch mit niemandem gesprochen. Spielen wird, wer sehr gut ist, richtig Bock hat und in dem Moment, wo er das Trikot anzieht, noch ein bisschen besser wird."

+++ Klopp senkt Erwartungen: "Brauchen realistische Erwartungshaltung" +++ Der neue Bundestrainer fordert eine realistische Erwartungshaltung. "Wir brauchen eine realistische Erwartungshaltung. Es ist nicht wichtig, wie Frankreich, Spanien, Argentinien oder sonst wer zu sein, wir sind wie wir. Wir sind nicht so gut wie Frankreich, schlagen können wir sie trotzdem."

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ Klopps Spielweise wird adaptiert: "Das ist geplant" +++ Klopps Spielstil war in der Vergangenheit von hoher Intensität und Pressing geprägt. "Ein bisschen intensiver hätte es schon sein können. Gegenpressing ist ein wichtiges Thema, das ist geplant."

+++ Stadionbesuche? "Hundertprozentig" +++ Einen großen Vorwurf an Julian Nagelsmann will Klopp nicht wiederholen: "Meinen Alltag kenne ich noch gar nicht. Ich bin froh, dass es nicht morgen losgeht. Ich werde mir die Spiele anschauen, in jedem Land, in dem unsere Spieler unterwegs sind, hundertprozentig."

+++ 57 Feldspieler auf der Liste +++ "Ich hab' mir mal angeschaut, wen ich alles im Blickfeld habe und eine Liste gemacht. Dort stehen 57 Spieler drauf", sagt Klopp.

+++ Klopp bestätigt Kosicke-Anstellung +++ Klopps Ex-Berater wird ins operative Geschäft wechseln "Er ist mein Co-Trainer für Strategie, Entwicklung und Innovation. Wir müssen nicht nur besser Fußball spielen, wir wollen auch ganz andere Dinge ändern."

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ Klopp stellt Bedingungen: "...dann bin ich weg" +++ Der Bundestrainer stellt gleich klare Bedingungen. "Wenn ihr morgen sagt, ich bin scheiße, dann bin ich weg. Wenn ihr mich und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg. Jürgen Klopp hat keine Karriere nach der Nationalmannschaft."

+++ "Geht nicht nur um die A-Mannschaft" +++ "Es geht darum, dass wir besser Fußball spielen mit den Jungs, die wir da haben. Und im Idealfall haben wir davon noch viel mehr."

+++ Klopps Appell: "Wir brauchen alle" +++ Der neue Bundestrainer appelliert an alle Fans in Deutschland: "Wir brauchen in Deutschland alle auf diesem Weg."

- Anzeige -

+++ Klopp von Amt geehrt: "Man fühlt die Größe und Verantwortung" +++ Klopp zeigt sich geehrt von dem Angebot des DFB: "Wenn man direkt mit dem Amt des Bundestrainers in Verbindung gebracht wird, fühlt man die Größe und die Verantwortung, die dahintersteckt, noch mehr."

+++ Watzke optimistisch: "Wie geschaffen" +++ Hans-Joachim Watzke schwelgt in Erinnerungen an seine gemeinsame Klopp-Zeit bei Borussia Dortmund. "Ich hatte als Einziger hier das Privileg, mit ihm bereits sieben Jahre zu arbeiten. Ich weiß aus dieser Situation, dass er für diese Situation wie geschaffen ist."

+++ Neuendorf dankt Mintzlaff +++ Neuendorf eröffnet über Verhandlungen mit Red Bull, dem bisherigen Arbeitgeber von Jürgen Klopp. Oliver Mintzlaff gebühre Dank, da er sich bereitwillig vom neuen Bundestrainer trennen wollte. Der DFB wird als Gegenleistung eine Spende in Höhe von einer Million Euro an die "Wings for Life"-Stiftung leisten. Zudem werden drei Länderspiele bis 2030 in Leipzig stattfinden.

+++ Auch Mertesacker nun fix +++ Zudem bestätigte der DFB-Präsident Per Mertesacker als Nachfolger für Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig (siehe Eintrag weiter unten).

+++ Vertragslaufzeit von Klopp fix +++ Neuendorf bestätigt den Vertrag für die kommenden beiden Turniere für Klopp.

+++ Neuendorf über Klopp: "Einstimmiges Votum" +++ DFB-Präsident Bernd Neuendorf gibt Einblicke in die Gremiumssitzung. "Es gab ein einstimmiges Votum für Klopp und sein Team." Dieses wird aus Pep Lijnders, Peter Krawietz und Sven Bender bestehen.

+++ Jürgen Klopp betritt den Saal +++ Der neue Bundestrainer stellt sich den Fragen.

+++ Per Mertesacker ersetzt Andreas Rettig +++ Bevor um 11:00 Uhr die Pressekonferenz rund um die offizielle Verpflichtung von Jürgen Klopp als neuen DFB-Bundestrainer startet, sickern schon zuvor weitere Personal-News durch. Wie "Sky" berichtet, steigt Per Mertesacker ebenfalls beim DFB ein und ersetzt dabei Andreas Rettig als Geschäftsführer Sport. Wie Klopp soll der Weltmeister von 2014 einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Mertesacker soll im Januar 2027 seine Arbeit aufnehmen, wenn Rettigs Vertrag ausgelaufen ist.

DFB: So sieht Klopps Team aus Neben BVB-Legende Sven Bender soll auch der Erfinder des Bayern-Slogans "Mia san mia" zu Klopps DFB-Team gehören. Eine Übersicht seiner Assistenten gibt es hier.