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FC Barcelona: Diese spanische Fußball-Legende soll offenbar Flick-Nachfolger werden

Veröffentlicht:

von Julian Bachmann

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Videoclip • 01:17 Min

Der FC Barcelona blickt bereits weit in die Zukunft und legt sich offenbar auf seinen absoluten Wunschnachfolger auf der Trainer-Position fest, wenn die Zeit von Hansi Flick endet. Hierbei soll es sich um eine spanische Fußball-Legende handeln.

Obwohl Hansi Flick seinen Vertrag beim FC Barcelona erst kürzlich bis 2028 verlängert hat, haben es sich die Verantwortlichen anscheinend zur Aufgabe gemacht, schon mal auf die Suche nach einem möglichen Nachfolger zu gehen.

Fest steht: Barca ist die letzte Trainerstation von Hansi Flick. Im Frühjahr verkündete der einstige Bundestrainer: "Ich habe nicht in meinem Kopf, noch einmal woanders hinzugehen. Das ist mein letzter Klub, es ist mein letzter Job."

Und in dem läuft es bislang bestens. Flick hat die 'Blaugrana' nicht nur stabilisiert, sondern auch zu Erfolgen geführt. So gewann er mit Barça die zweite Meisterschaft in seinem zweiten Jahr und wurde erneut zum Trainer des Jahres in La Liga gewählt. Dennoch ist klar, dass auch diese sportliche Liaison einmal enden muss.

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FC Barcelona: Spanische Fußball-Legende als Trainer im Anflug?

Wie der spanische Sender "Catalunya Radio" berichtet, soll es sich bei der Wunschlösung der Katalanen um Como-Trainer Cesc Fabregas handeln. Wie bei Flick läuft auch der Vertrag des Spaniers im Jahr 2028 aus. Somit würde er sich für die Katalanen als perfekter Nachfolger anbieten.

Abgesehen von dem "Perfect Match" zwischen Fabregas und dem FC Barcelona hat der Weltmeister von 2010 inzwischen ein beeindruckendes Portfolio in Sachen Trainerkarriere vorzuweisen. Diese Saison führte er Como 1907 erstmals in der Vereinsgeschichte in die Champions League. Verrückt, wenn man bedenkt, dass die Lombarden vor sieben Jahren noch in der Serie D unterwegs waren und erst 2024 den Aufstieg in die Serie A feierten.

An dieser Erfolgsgeschichte hat der Spanier einen großen Anteil. In der Saison 2022/23 lief er noch selbst für Como auf. 2024/25 übernahm er schließlich den Posten als Cheftrainer. Wenig überraschend, dass der Europameister von 2008 und 2012 mit dem italienischen Klub bereits eine Menge erlebte.

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Fabregas zum FC Barcelona? "Wenn man sich bereit fühlt..."

In einem "DAZN"-Interview blickte der 39-Jährige fast ungläubig zurück: "Als ich vor vier Jahren als Spieler nach Como kam, haben wir uns in einer Bar umgezogen und hatten kein Trainingszentrum. [...] Heute spielen wir in der Champions League."

Für Fabregas steht eines fest: Er will den nächsten Schritt machen. Mit Sicherheit eine erfreuliche Nachricht für die Katalanen. Auf die Frage, ob er seine Zukunft bei einem europäischen Top-Klub sieht, antwortete er: "Wenn man sich eines Tages bereit fühlt, kann man den Sprung wagen."

Dass Fabregas zum FC Barcelona passen würde, ist unbestritten. Zumal er aus der Jugend des Klubs stammt und auch 151 Profispiele für den Verein bestritt. Zurzeit liegt der Fokus sowohl bei ihm als auch bei Flick aber in der Gegenwart. Was die Zukunft bringt, bleibt daher abzuwarten.

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