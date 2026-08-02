Jude Bellingham mit Hawaii-Kette - so macht der England-Star Urlaub

Lionel Messi erlebt bei seiner MLS-Rückkehr nach der WM eine Enttäuschung, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Timo Werner treffen dagegen.

13 Tage nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien ist Lionel Messi aus dem Urlaub zurückgekehrt - und hat die nächste kleine Enttäuschung erlebt.

Beim 2:2 (2:1) seines MLS-Teams Inter Miami gegen Columbus Crew kam der argentinische Fußball-Weltstar in der zweiten Halbzeit ins Spiel, vergab aber zwei Chancen zum Sieg. Columbus glich kurz vor Schluss durch den Spanier Brais Mendez (84.) aus.

Luis Suárez (16.) und Noah Allen (45.+5) hatten Miami jeweils in Führung geschossen, die Gäste waren durch ein Eigentor von Casemiro (34.) zwischenzeitlich zum Ausgleich gekommen.

Messi wurde in der 53. Minute eingewechselt, konnte das Ende der Siegesserie seiner Mannschaft aber nicht verhindern. Miami, im Osten Zweiter hinter Nashville SC, hatte zuletzt sechsmal nacheinander gewonnen.