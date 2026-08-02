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MLS: Enttäuschung für Messi - Lewandowski und Müller treffen

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

Jude Bellingham mit Hawaii-Kette - so macht der England-Star Urlaub

Videoclip • 01:17 Min

Lionel Messi erlebt bei seiner MLS-Rückkehr nach der WM eine Enttäuschung, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Timo Werner treffen dagegen.

13 Tage nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien ist Lionel Messi aus dem Urlaub zurückgekehrt - und hat die nächste kleine Enttäuschung erlebt.

Beim 2:2 (2:1) seines MLS-Teams Inter Miami gegen Columbus Crew kam der argentinische Fußball-Weltstar in der zweiten Halbzeit ins Spiel, vergab aber zwei Chancen zum Sieg. Columbus glich kurz vor Schluss durch den Spanier Brais Mendez (84.) aus.

Luis Suárez (16.) und Noah Allen (45.+5) hatten Miami jeweils in Führung geschossen, die Gäste waren durch ein Eigentor von Casemiro (34.) zwischenzeitlich zum Ausgleich gekommen.

Messi wurde in der 53. Minute eingewechselt, konnte das Ende der Siegesserie seiner Mannschaft aber nicht verhindern. Miami, im Osten Zweiter hinter Nashville SC, hatte zuletzt sechsmal nacheinander gewonnen.

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Tore für Thomas Müller und Timo Werner

Nach seinem Wechsel aus Barcelona schoss Robert Lewandowski Chicago Fire mit seinen ersten MLS-Toren zum 2:1 über Charlotte FC.

Auch die deutschen Ex-Nationalspieler Thomas Müller und Timo Werner trafen: Müller erzielte beim 1:1 im Spitzenspiel der Western Conference gegen Los Angeles FC den Ausgleich für die Vancouver Whitecaps mit einem Foulelfmeter (76.), den er selbst rausgeholt hatte.

Werner brachte seine San José Earthquakes beim FC Cincinnati mit 2:1 in Führung (57.), ehe Cincinnati aufdrehte und 4:2 gewann. Marco Reus kam mit Los Angeles Galaxy gegen FC Dallas nicht über ein 0:0 hinaus.

Vancouver und Los Angeles FC liegen im Westen punktgleich an der Spitze vor San José.

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