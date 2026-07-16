Die beiden früheren Bayern-Kollegen hätten eigentlich erstmals in der MLS gegeneinander spielen sollen. Doch die Partie musste abgesagt werden.

Ein Waldbrand hat das Wiedersehen von Thomas Müller und Robert Lewandowski in der MLS verhindert. Wenige Stunden vor dem Anstoß wurde die Begegnung zwischen Chicago Fire und den Vancouver Whitecaps wegen der schlechten Luftqualität im Großraum Chicago abgesagt. Ursache waren Waldbrände in der Umgebung.

Für Whitecaps-Stürmer Müller wäre die Partie das erste Ligaspiel nach der WM-Pause gewesen, für Lewandowski sein Debüt bei seinem neuen Verein. Beide hatten acht Jahre lang Seite an Seite beim FC Bayern gestürmt.

Im Flugzeug nach Chicago hatte Müller noch gescherzt. "Mein alter Freund, Robert tomorrow no goalski", sagte er in einem Video: "Ich freue mich darauf, dich zu sehen und zu treffen, willkommen in unserer Liga". Das Spiel soll am 6. Oktober nachgeholt werden.

Die MLS wollte mit dem Duell nach der WM-Pause den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Chicago belegt nach 14 Begegnungen mit 26 Punkten Platz drei in der Eastern Conference. Die Caps haben sechs Zähler mehr und sind das beste Team im Westen.