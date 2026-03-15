Müller spät eingewechselt: Vancouver fertigt Minnesota ab

Kann sich auf sein Team verlassen: Thomas Müller Bild: IMAGO/ZUMA Press/SID/IMAGO/Darryl Dyck

Auch ohne Thomas Müller läuft es bei den Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS) hervorragend. Der Weltmeister von 2014 sah lange von der Bank aus zu, wie seine Whitecaps über Minnesota United hinwegfegten und mit einem 6:0 (4:0) im vierten Saisonspiel den vierten Sieg feierten. Erst nach dem sechsten Treffer durfte auch Müller mitwirken, außer Vancouver ist nur Los Angeles FC ebenfalls noch ohne Punktverlust.