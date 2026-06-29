Nach Aus beim FC Barcelona: Robert Lewandowski trifft Zukunfts-Entscheidung

ran Fußball WM 2026: Zu viel Negatives! Andrich stärkt DFB-Team den Rücken Videoclip • 49 Sek Link kopieren Teilen

Der frühere Weltfußballer Robert Lewandowski verlässt wohl Europa und lässt seine Karriere in der nordamerikanischen Profiliga MLS ausklingen.

Nach übereinstimmenden Medienberichten von Sky und The Athletic wird der ehemalige Bundesliga-Torjäger von Bayern München und Borussia Dortmund nach seinem Abschied vom spanischen Meister FC Barcelona zu Chicago Fire wechseln. Yan Diomande verrät: Zu diesem Spitzenklub will der Leipzig-Star wechseln - Transfer-News im Ticker Der 37-Jährige soll einen Zweijahresvertrag erhalten und zu den bestbezahlten Spielern der Liga gehören. Auch der Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet von diesem Transfer.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -