WM 2026: Kanada steht nach Last-Minute-Tor im Achtelfinale

ran Fußball WM 2026: Lionel Messi erhält gigantisches Denkmal in Argentinien Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Kanadas Fußballer haben den Umzug in die USA gemeistert und mit einem Lucky Punch als erstes Team das Achtelfinale der WM erreicht. Der Co-Gastgeber gewann sein erschreckend niveauarmes Sechzehntelfinale gegen Südafrika am Sonntag in Los Angeles mit 1:0 (0:0) und schrieb sein historisches WM-Märchen fort: Auf der größten Fußballbühne waren die "Ahornblätter" zuvor nie über die Vorrunde hinausgekommen.

Kanada steht als erster Achtelfinalist der WM 2026 fest. Der Co-Gastgeber schlug Südafrika in Los Angeles dank ein Tor in der Nachspielzeit. Lokalmatador Stephen Eustaquio traf im gigantischen SoFi Stadium in der Nachspielzeit zum Sieg für die Kanadier (90.+2), die es im Achtelfinale am Samstag in Houston mit der Niederlande oder Marokko zu tun bekommen. Bayern-Profi Davies kam in der 75. Minute ins Spiel und feierte sein umjubeltes Comeback. Für "Bafana Bafana" ist die Endrunde trotz des Ausscheidens ein Erfolg, der WM-Gastgeber von 2010 hatte sich bei seiner vierten Teilnahme ebenfalls erstmals für die K.o.-Runde qualifiziert. Am Sonntag fehlten den Südafrikanern die spielerischen Mittel, um Kanada ernsthaft gefährlich zu werden. Durch die Niederlage gegen die Schweiz (1:2) am letzten Gruppenspieltag mussten die Kanadier von Vancouver nach Kalifornien umziehen, vor dem ersten Spiel auf US-Boden hatte Trainer Jesse Marsch einmal mehr ein Comeback von Hoffnungsträger Davies in Aussicht gestellt. Der Kapitän, der wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel seit Anfang Mai kein Spiel absolviert hatte, sei in "großartiger Form und hervorragender Verfassung" - saß zu Beginn aber mal wieder auf der Bank.

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