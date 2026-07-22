Jürgen Klopp wird als neuer Bundestrainer in seinen Trainerstab wohl auch einen Ex-BVB-Star berufen.

Die offizielle Verkündung steht noch aus, doch schon vor der Bestätigung von Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer sickern immer mehr Details des Deals durch.

Wie die "Bild" und "Sky" berichten, soll der 59-Jährige neben seinen jahrelangen Wegbegleitern Peter Krawietz und Pepijn Lijnders den früheren Nationalspieler Sven Bender als Co-Trainer mit zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) bringen.

Bender hatte seinen Vertrag beim Regionalligisten SpVgg Unterhaching erst Anfang Juli nach zwei Jahren aufgelöst. Der 37-Jährige spielte bei Borussia Dortmund sechs Jahre unter Klopp, wurde unter ihm zweimal deutscher Meister und einmal Pokalsieger.

Beim BVB war Bender auch schon als Assistent von Edin Terzic und Nuri Sahin tätig, zuvor beim DFB als Co-Trainer der U16.