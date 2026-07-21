WM 2026
DFB-Team: Fahrplan nach WM - Klopp wird wohl noch diese Woche vorgestellt
Aktualisiert:von Anne Malin/dpa
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Nach dem frühen WM-Aus im Sechzehntelfinale hat die deutsche Nationalmannschaft bis September Spielpause. So geht es für die DFB-Elf dann weiter.
Für die deutsche Nationalmannschaft war die Weltmeisterschaft frühzeitig beendet. Nach dem Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay soll nun Jürgen Klopp den DFB wieder zu alter Stärke führen.
Bis sich die deutsche Nationalmannschaft wieder zusammenfindet, wird es allerdings noch ein bisschen dauern.
Ende September startet die neue Saison der Nations League. Deutschland ist in Gruppe A2 zusammen mit den Niederlanden, Serbien und Griechenland.
Anders als in den vergangenen Jahren, gibt es in diesem Jahr allerdings eine Neuerung in puncto Länderspielpause.
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DFB: Wann wird der neue Bundestrainer vorgestellt?
Jürgen Klopp ist nach seiner Zeit in Amerika als TV-Experte für "MagentaTV" wieder zurück in Deutschland. Der 59-Jährige meldete sich am Dienstag per Instagram-Story und schrieb dazu: "Back in Germany".
Wie unter anderem die "Bild" und "Sky" berichten, soll die offizielle Vorstellung Klopps als Bundestrainer kurz bevorstehen. Der DFB, Klopp und sein alter Arbeitgeber Red Bull hätten sich demnach einigen können.
Der Getränkekonzern, mit dem Klopp eigentlich noch einen Vertrag bis 2029 hatte, soll den designierten Bundestrainer offenbar ohne Gegenforderung ziehen lassen. Der ehemalige Liverpool-Trainer habe zudem seinen bis zur WM 2030 gültigen Vertrag mit dem DFB fertig ausverhandelt.
Am Freitag werde Klopp bei einer Pressekonferenz seines neuen Arbeitgebers dann als Bundestrainer vorgestellt. Damit würden ihm rund zwei Monate bis zum ersten Nations-League-Spiel bleiben zur Vorbereitung bleiben.
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Länderspielpause im September und Oktober sorgt für Novum
Die Länderspielpause im Oktober wird Klopps erster Einsatz für den DFB sein. Zwischen dem 24. September und 4. Oktober gibt es gleich vier Länderspiele in der Nations League in den Niederlanden, gegen Serbien und zweimal gegen Griechenland.
Klopp kann somit ohne Eile Kandidaten sichten und Gespräche führen. Durch die Umstellung des Terminkalenders wird es drei statt bislang üblich nur einen Bundesliga-Spieltag vor der ersten Kader-Nominierung geben. Dazu kommt die erste Runde in der Champions League.
Im November warten dann die beiden Rückspiele gegen Serbien und die Niederlande in Belgrad und Berlin.
Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft im Überblick
Hier ist der komplette Spielplan der deutschen Nationalmannschaft für den Herbst und Winter 2026:
24. Juli: Jürgen Klopps Vorstellung als neuer Bundestrainer
24. September: Niederlande – Deutschland (Nations League)
27. September: Deutschland – Griechenland in Augsburg (Nations League)
1. Oktober: Deutschland – Serbien in München (Nations League)
4. Oktober: Griechenland – Deutschland (Nations League)
13. November: Serbien – Deutschland in Belgrad (Nations League)
16. November: Deutschland – Niederlande in Berlin (Nations League)
Auch interessant: Jürgen Klopp als Bundestrainer: Noch keine finale Einigung mit DFB - aber entscheidende Hürde wurde genommen
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