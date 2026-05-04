Manchester City hat im spannenden Titelrennen der englischen Premier League gepatzt. Die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola kam beim FC Everton nur zu einem 3:3 (1:0). Nach einer lange dominanten Vorstellung brachen die Skyblues komplett auseinander, retteten aber dank eines späten Comebacks immerhin noch einen Punkt.

Der FC Arsenal um Nationalstürmer Kai Havertz liegt im Endspurt um die Meisterschaft nun fünf Punkte vor City.

Jeremy Doku (90.+7) traf mit der letzten Aktion der Partie zum Ausgleich. Das Remis bringt Manchester im Duell mit den Gunners dennoch ins Hintertreffen. Den Titelgewinn haben die Citizens damit nicht mehr in der eigenen Hand.

Doku (43.) hatte die lange starken Gäste verdient in Führung gebracht. Dann leitete ein zu kurzer Rückpass von Verteidiger Marc Guehi Evertons Ausgleichstreffer durch Thierno Barry (68.) ein, fünf Minuten später drehte Jake O'Brien (73.) die Partie per Kopf nach einer Ecke.

Barry (81.) baute die Führung aus, Erling Haaland (83.) schlug im direkten Gegenzug zurück. Bei den Toffees zeigte der Ex-Freiburger Merlin Röhl eine starke Leistung.