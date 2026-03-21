Real Madrid: Trainer Arbeloa hält flammendes Plädoyer für Antonio Rüdiger: "Vorbild für alle"

Antonio Rüdiger steht immer wieder in der Kritik. Zuletzt gab es auch Gerüchte um einen Abgang des Deutschen. Sein Trainer stellt sich hinter ihn.

Nationalspieler Antonio Rüdiger kann sich auf die Rückendeckung seines Vereinstrainers Alvaro Arbeloa verlassen. "Wenn ihr mich fragt, würde ich gerne eine Statue von Rüdiger anfertigen und sie im Garten aufstellen", sagte der Coach von Real Madrid : "Vom ersten Tag an, an dem ich hier ankam, stand er mir und dem Trainerstab zur Verfügung. Er setzte sich mit mir zusammen und sagte, er würde bis März bereit sein, und das hat er bewiesen."

Real Madrid: Antonio Rüdiger "ein Vorbild für alle"

Rüdiger sei "ein Vorbild für alle" und er könne "nur das Allerbeste" über seinen Abwehrchef sagen, führte Arbeloa aus: "Wir sind Rüdiger für alles, was er geleistet hat, ungemein dankbar." Der Vertrag des 33-Jährigen bei den Königlichen läuft im Sommer aus, seine Zukunft ist dementsprechend offen. In die Planungen und Verhandlungen wolle er sich bei aller Bewunderung für Rüdiger allerdings "nicht gerne einmischen", betonte Arbeloa.

Rüdiger hatte Anfang des Jahres wegen einer Knieverletzung länger gefehlt, erarbeitete sich nach seiner Rückkehr im Februar aber gleich wieder einen Stammplatz.