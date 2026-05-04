Rassismus-Vorwürfe überschatten das Regionalliga-Duell zwischen dem FSV Zwickau und Rot-Weiß Erfurt. Erfurts Raphael Assibey-Mensah berichtet von beleidigenden Rufen aus dem Zwickauer Fanblock und kritisiert den Umgang mit dem Vorfall.

In der Regionalliga Nordost ist die Partie zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Rot-Weiß Erfurt (2:1) von einem Rassismus-Vorwurf überschattet worden.

Das Spiel wurde in der zweiten Halbzeit kurzzeitig unterbrochen, nachdem Erfurts Raphael Assibey-Mensah rassistisch beleidigt worden sein soll. Die mutmaßlichen Rufe kamen laut Berichten aus dem Zwickauer Fanblock, ein Verantwortlicher konnte jedoch nicht identifiziert werden.

Assibey-Mensah schilderte die Situation nach der Partie: "Benny hat einen Spieler gefoult und ein Mann aus dem Fanblock rief 'Afrikaner raus!'." Er habe den Zuschauer daraufhin direkt angesprochen, dieser habe jedoch weitergerufen. "Wir sind nicht (in) 1947. Der Osten hat sich entwickelt. Natürlich gibt es noch einige, die unterentwickelt sind."