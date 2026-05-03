ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Herr Kompany, ist Ihre Abwehr zu anfällig? Videoclip • 02:08 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern muss im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain einen Rückstand drehen. Kann Leon Goretzka bei diesem Unterfangen helfen?

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Kontra: FC Bayern muss durch Rückstand mehr Risiko gehen Es ist nun mal Fakt, dass der FC Bayern nach dem Hinspiel mit einem Treffer hinten liegt. PSG hat schon beim FC Liverpool gezeigt, dass die Mannschaft von Trainer Luis Enrique herausragend gut verteidigen kann. Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Pariser nochmal einen offenen Schlagabtausch mit den Bayern liefern möchten. Vielmehr spricht vieles dafür, dass die Bayern die Initiative übernehmen werden und Paris auf Konter lauert. Müssen die Bayern enge Räume bespielen, ist es sinnvoll, einen Spieler wie Musiala auf dem Feld zu haben, der genau diese Situationen auflösen kann. Der FC Bayern steht unter Zugzwang und muss auch einiges riskieren, um den Spieß gegen die normalerweise so abgezockten Pariser noch umdrehen zu können. Alte Regel gilt nicht mehr: So kommt der FC Bayern gegen PSG ins Finale der Champions League

Pro: FC Bayern hat ein akutes Defensivproblem Drei Gegentore im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid, fünf Gegentore im Halbfinal-Hinspiel in Paris und sowohl drei Gegentreffer in der Bundesliga gegen Heidenheim und Mainz 05 sprechen eine eindeutige Sprache. Die Bayern kassieren einfach zu viele Gegentore. Zwar haben die Münchner offensiv auch meistens eine Antwort gefunden, das Gleichgewicht scheint aber nicht mehr so ganz zu stimmen. Man kann sich also die Frage stellen, ob noch ein zusätzlicher Spieler im Mittelfeld, der ein Stückweit defensiver orientiert ist und mehr Physis mitbringt, von Vorteil sein könnte. Ein Dreier-Mittelfeld bestehend aus Goretzka, Pavlovic und Kimmich dürfte jedenfalls nicht mehr ganz so durchlässig sein, wie es noch im Hinspiel der Fall war. Abgesehen von den des Öfteren falsch positionierten Außenverteidigern war die Durchlässigkeit im zentralen Mittelfeld das Kernproblem in Paris. Kimmich und Pavlovic sind athletisch nicht auf dem obersten Level anzusiedeln. Hier kann Goretzka punkten.

Kontra: Goretzka ist auch kein Sechser Darüber hinaus stellt sich aber auch die Frage, ob Goretzka des Rätsels Lösung wäre. Wenn man die Stabilität im Mittelfeld eklatant verbessern möchte, dann benötigt es einen wirklichen Staubsauger. Goretzka ist aber mehr der Typ Allrounder als jener, der viele Zweikämpfe bestreitet und ein wirklicher Zerstörer ist. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League hat der 31-Jährige eine Zweikampfquote von unter 50 Prozent. Musiala ist grundsätzlich auch kein schlechter Balleroberer, aber eben noch weiter vorne angesiedelt. Somit ist unklar, ob Goretzka die Bayern gegen den Ball wirklich viel besser macht. Im Offensivspiel ist Musiala zudem auch in einer nicht optimalen Verfassung der bessere Spieler.

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Pro: FC Bayern hat vorne auch ohne Musiala viel Qualität Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz gehören aktuell zu den stärksten Offensivspielern der Welt. Das Trio alleine reicht grundsätzlich aus, um der gegnerischen Defensive das Leben schwer zu machen. Natürlich kann Musiala offensiv trotzdem noch einen Mehrwert liefern, jedoch wären die Münchner ohne ihn gewiss auch nicht zahnlos. Wie Goretzka gegen Heidenheim gezeigt hat, ist auch er ein Spieler, der immer für ein Tor gut sein kann. Immer wieder rückt der Routinier selbst mit in die Box und sorgt im Sechzehner für ausreichende Besetzung. Der FC Bayern kann nach dem Saison-Aus von Serge Gnabry auch Tore erzielen, wenn Musiala nicht auf dem Platz steht.

Kontra: Erfolgs-System nicht im wichtigsten Spiel umstellen Die Spielphilosophie der Bayern hat zwar wunde Stellen, jedoch muss man unter dem Strich sagen, dass sie bisher sehr gut funktioniert hat. Schon häufig haben namenhafte Trainer genau den Fehler gemacht, bei Big-Matches plötzlich etwas Neues auszuprobieren. Dies funktioniert in der Realität sehr selten. Der FC Bayern hat das ganze Jahr über im 4-2-3-1 gespielt und sollte das auch so belassen. Ein Wechsel auf 4-3-3 würde die Abläufe durcheinanderbringen und somit ein Risiko darstellen. "Wir werden unseren Spielstil in drei Tagen nicht ändern und nur hinten drin stehen und verteidigen. Wir müssen gewinnen, egal ob es wieder ein 5:4, 3:2 oder 1:0 wird", fasste es Kimmich nach dem Heidenheim-Spiel bei "Sky" treffend zusammen. Man könnte Goretzka auch als klassischen Zehner aufstellen, jedoch ist er das einfach nicht. Der Routinier ist ein Box-to-Box-Spieler, der weite Wege gehen kann und dabei punktuell in die Spitze stößt. Für die klassische Zehnerrolle fehlt ihm die Handlungsschnelligkeit im Passspiel, Kreativität und technische Finesse. Schon häufiger hat man gesehen, dass sich Goretzka in einer solchen Rolle schlichtweg nicht wohl fühlt. Das Hinspiel gegen Paris steht dabei exzemplatisch, als der Routinier nach seiner Einwechslung für Musiala gar kein Faktor war.

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Pro: Musiala ist eher als Joker nutzbar Musiala ist eigentlich besser als Joker zu gebrauchen als es Goretzka ist. Der FC Bayern hat nicht viele offensive Optionen auf der Bank. Der verletzte Gnabry fehlt nach seiner starken Saison merklich als Alternative. Beginnt Musiala, können nur noch Nicolas Jackson und der zuletzt verletzte Lennart Karl als Einwechselspieler offensiv etwas bewegen. Dies ist eine merkliche Schwächung, da Paris im Hinspiel schon ein paar konditionelle Schwierigkeiten offenbart hat. Musiala ist noch nicht in Topform und könnte vielleicht eher gegen müde werdende Pariser den entscheidenden Stich setzen. Insbesondere wenn man bedenkt, dass es am Mittwoch gut und gerne auch über 120 Minuten gehen kann, wäre ein Musiala als Joker womöglich Gold wert. Klar ist auch, dass der 23-Jährige von Beginn an keine 120 Minuten abspulen dürfte und irgendwann ausgewechselt werden müsste.