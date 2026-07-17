Thomas Müller und Robert Lewandowski hätten eigentlich erstmals in der MLS gegeneinander spielen sollen. Die Partie fand zwar nicht statt, ein Treffen aber schon.

Ein Waldbrand hat das Wiedersehen von Thomas Müller und Robert Lewandowski in der MLS verhindert, zumindest das auf dem Platz.

Wenige Stunden vor dem Anstoß wurde die Begegnung zwischen Chicago Fire und den Vancouver Whitecaps wegen der schlechten Luftqualität im Großraum Chicago abgesagt. Ursache waren Waldbrände in der Umgebung.

Dies hielt die langjährigen Bayern-Teamkollegen aber nicht davon ab, sich privat zu treffen. "Nicht ganz das Treffen, das wir uns erhofft hatten, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Es ist immer eine Freude. Wir sehen uns im Oktober wieder", schrieb Müller bei Instagram zu einem Bild der beiden in den Straßen von Chicago.

Auch Lewandowski teilte die Aufnahme. "Was für ein Spiel heute", schrieb er mit einem vor Lachen weinenden Emoji: "Schön, dich zu sehen."