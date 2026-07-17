MLS
Thomas Müller und Robert Lewandowski treffen sich trotz Spielabsage wegen Waldbrand
Aktualisiert:von ran.de/SID
ran Fußball
WM 2026: Thomas Müller teilt Seitenhieb gegen Tuchel aus
Videoclip • 01:23 Min
Thomas Müller und Robert Lewandowski hätten eigentlich erstmals in der MLS gegeneinander spielen sollen. Die Partie fand zwar nicht statt, ein Treffen aber schon.
Ein Waldbrand hat das Wiedersehen von Thomas Müller und Robert Lewandowski in der MLS verhindert, zumindest das auf dem Platz.
Wenige Stunden vor dem Anstoß wurde die Begegnung zwischen Chicago Fire und den Vancouver Whitecaps wegen der schlechten Luftqualität im Großraum Chicago abgesagt. Ursache waren Waldbrände in der Umgebung.
Dies hielt die langjährigen Bayern-Teamkollegen aber nicht davon ab, sich privat zu treffen. "Nicht ganz das Treffen, das wir uns erhofft hatten, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Es ist immer eine Freude. Wir sehen uns im Oktober wieder", schrieb Müller bei Instagram zu einem Bild der beiden in den Straßen von Chicago.
Auch Lewandowski teilte die Aufnahme. "Was für ein Spiel heute", schrieb er mit einem vor Lachen weinenden Emoji: "Schön, dich zu sehen."
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Lewandowski vor erstem Spiel für Chicago
Für Whitecaps-Stürmer Müller wäre die Partie das erste Ligaspiel nach der WM-Pause gewesen, für Lewandowski sein Debüt bei seinem neuen Verein. Beide hatten acht Jahre lang Seite an Seite beim FC Bayern München gestürmt.
Im Flugzeug nach Chicago hatte Müller noch gescherzt. "Mein alter Freund, Robert tomorrow no goalski", sagte er in einem Video: "Ich freue mich darauf, dich zu sehen und zu treffen, willkommen in unserer Liga." Das Spiel soll am 6. Oktober nachgeholt werden.
Die MLS wollte mit dem Duell nach der WM-Pause den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Chicago belegt nach 14 Begegnungen mit 26 Punkten Platz drei in der Eastern Conference. Die Caps haben sechs Zähler mehr und sind das beste Team im Westen.
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