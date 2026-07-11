U19-Turniere
U19-EM-Finale: DFB-Junioren verlieren in Wrexham gegen Spanien
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
U19-EM-Highlights: Deutschland kann's noch! DFB zieht ins Finale ein
Videoclip • 04:41 Min
Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat bei der EM 2026 den Titel verpasst. Das Team von Bundestrainer Christian Wörns unterlag im Finale den Talenten aus Spanien.
Für die deutschen U19-Fußballer ist der Traum vom EM-Titel trotz einer couragierten Leistung im Finale geplatzt.
Das Team von Trainer Christian Wörns unterlag dem Rekordsieger Spanien im walisischen Wrexham 0:2 (0:1). Für die Iberer, die in ihren fünf EM-Spielen auf 19:0 Tore kamen, war es schon der zehnte Titel im U19-Bereich.
"Wir dürfen nach der Pause nicht direkt das 0:2 nach einer Standardsituation kassieren. Insgesamt haben wir zwei, drei Konter zu schlampig ausgespielt", sagte Wörns bei RTL. Kapitän Francis Onyeka fügte an: "Die Enttäuschung ist natürlich groß. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, wir haben unsere Chancen nicht genutzt."
Das DFB-Team zog sich gegen den Favoriten anders als beim 0:4 in der Gruppenphase lange Zeit achtbar aus der Affäre.
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Auch U19-Juniorinnen verloren im EM-Finale gegen Spanien
Otto Stange vom Hamburger SV hatte sogar die Chance auf sein fünftes Turniertor (30.), ehe Hugo Lopez kurz vor (44.) und Daniel Yáñez kurz nach der Pause (48.) trafen.
Eine deutsche U19 hatte zuletzt 2014 das EM-Finale erreicht, damals holte das Team mit Joshua Kimmich, Julian Brandt, Kapitän Niklas Stark und Davie Selke den Titel - nur 18 Tage nach dem WM-Triumph von Rio. Nun durfte sich die Mannschaft um Kapitän Francis Onyeka, der sich zur kommenden Saison dem Bundesliga-Neuling SV Elversberg per Leihe angeschlossen hat, zumindest mit der Qualifikation für die U20-WM 2027 trösten.
Kurios: Nur einen Tag zuvor hatten auch die deutschen U19-Juniorinnen das EM-Finale verloren - ebenfalls gegen Spanien.