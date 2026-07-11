U19-EM-Finale: DFB-Junioren verlieren in Wrexham gegen Spanien

Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat bei der EM 2026 den Titel verpasst. Das Team von Bundestrainer Christian Wörns unterlag im Finale den Talenten aus Spanien.

Für die deutschen U19-Fußballer ist der Traum vom EM-Titel trotz einer couragierten Leistung im Finale geplatzt.

Das Team von Trainer Christian Wörns unterlag dem Rekordsieger Spanien im walisischen Wrexham 0:2 (0:1). Für die Iberer, die in ihren fünf EM-Spielen auf 19:0 Tore kamen, war es schon der zehnte Titel im U19-Bereich.

"Wir dürfen nach der Pause nicht direkt das 0:2 nach einer Standardsituation kassieren. Insgesamt haben wir zwei, drei Konter zu schlampig ausgespielt", sagte Wörns bei RTL. Kapitän Francis Onyeka fügte an: "Die Enttäuschung ist natürlich groß. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, wir haben unsere Chancen nicht genutzt."

Das DFB-Team zog sich gegen den Favoriten anders als beim 0:4 in der Gruppenphase lange Zeit achtbar aus der Affäre.