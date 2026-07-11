U19-Nationalmannschaft heute im EM-Finale: Zukunft des DFB? Die deutschen Top-Talente

ran Fußball U19-EM-Highlights: Deutschland kann's noch! DFB zieht ins Finale ein Videoclip • 04:41 Min Link kopieren Teilen

Die deutsche U19-Nationalmannschaft steht im Finale der Europameisterschaft. Wer sind die Top-Talente aus dem Team, die vielleicht auch irgendwann für die A-Nationalmannschaft spielen könnten?

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Otto Stange (Hamburger SV) Im laufenden Wettbewerb hat Otto Stange in drei Einsätzen schon viermal getroffen. Im Halbfinale gegen die Ukraine traf er in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:1 und legte in der Nachspielzeit der zweiten den Siegtreffer vor. Wohin es für den HSV-Stürmer mal mit seiner Karriere gehen soll, machte er nach dem ersten Tor klar. Er feierte mit einem CR7-typischen "Siuuu!". Gemeinsam mit dem Spanier José Antonio Morante führt er die Torschützenliste bei der U19-EM an. "Er ist ein toller Spieler, der auch mal wieder zeigt, welchen Unterschied er machen kann und welche Freude er bereitet", lobte HSV-Trainer Merlin Polzin seinen Schützling. In der kommenden Saison soll Stange eine zentrale Rolle in Hamburg spielen. In der vergangenen Spielzeit war der 19-Jährige an die SV Elversberg ausgeliehen und sammelte in 25 Zweitligapartien acht Scorer.

Florian Hellstern (SpVgg Greuther Fürth) Die deutsche Nummer eins hat bei der EM bisher nur viermal hinter sich greifen müssen. Einmal behielt er eine weiße Weste. Der Torhüter steht beim VfB Stuttgart unter Vertrag, wird kommende Saison aber an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. "Florian ist das wohl spannendste Torhütertalent in Deutschland. Trotz seines jungen Alters überzeugt er mit großer Präsenz mit", lobte ihn der Fürther Sport-Geschäftsführer Daniel Meyer. Hellstern kam in der 3. Liga bereits auf 26 Einsätze. Dabei blieb er dreimal ohne Gegentreffer. Im Mai diesen Jahres feierte der 18-Jährige mit der U19 des VfB Stuttgart den Gewinn des DFB-Pokals der Junioren. Ob der EM-Pokal noch dazu kommt?

Francis Onyeka (SV Elversberg) Der Kapitän der U19 war im Halbfinale gegen die Ukraine der entscheidende Torschütze. In der 92. Minute traf er mit einem Volley zum 2:1 und schoss damit sein drittes Tor im dritten Spiel der EM. Insgesamt traf er schon 14 Mal für die U19-Nationalmannschaft. Der offensive Mittelfeldspieler belegte bei den "European Golden Boy Top 100" den 91. Rang. Vergangene Saison war der Leverkusener an den VfL Bochum ausgeliehen und traf in 30 Spielen achtmal für den Zweitligisten. Der 19-Jährige ist für die kommende Spielzeit an den Aufsteiger SV Elversberg ausgeliehen.

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Montrell Culbreath (Bayer 04 Leverkusen) Der 18-Jährige stürmt für die deutsche U19 über die rechte Außenbahn. Gegen Dänemark, Wales und die Ukraine stand der Spieler von Bayer 04 Leverkusen in der Startelf. Sein bestes Spiel bestritt er am zweiten Spieltag gegen Wales, wo er zum einen das erste Tor für Francis Onyeka vorbereitete, zum anderen das 2:0 erzielte und somit maßgeblich zum 4:0-Erfolg beitrug. Allerdings besitzt Culbreath neben der deutschen auch die US-Staatsbürgerschaft. Verliert der DFB also das nächste Top-Talent? Unwahrscheinlich. Im Interview im März mit "ESPN" ließ das Talent zwar noch eine Hintertür offen: "Was kommt, das kommt. Im Moment spiele ich für Deutschland in der U19, aber man weiß ja nie." Allerdings schielte er damals womöglich noch auf eine WM-Teilnahme mit den USA. Dazu kam es nicht. Im Interview mit der "Sport Bild" im April bestätigte Culbreath dass es aktuell keinen Kontakt zum US-Verband gibt: "Nein. Ich vermute, dass die Amerikaner auch sehen, dass ich zurzeit für Deutschlands U19 spiele." Culbreaths Leistungen sprechen auch auf Vereinsebene für sich. In der vergangenen Saison schaffte er den Sprung in die Lizenzmannschaft von Leverkusen und legte einen Traumstart hin. Bei seinem Bundesliga-Debüt traf der Rechtsaußen zum 3:1-Endstand gegen Leipzig. Hinzu kamen elf weitere Einsätze im deutschen Fußball-Oberhaus. Zudem stand er auch im DFB-Pokal und sogar in der Champions League auf dem Rasen. Damit steht Culbreath im "European Golden Boy Top 100"-Ranking derzeit auf Platz 50. Kein Wunder, dass Leverkusen im Sommer das Talent bis zum 30. Juni 2031 gebunden hat. "Die nochmalige Verlängerung der Vertragslaufzeit ist ein klares Zeichen unserer Zufriedenheit mit Montrell. Wir freuen uns sehr, dass er den Sprung in den Profibereich geschafft und seine Chance energisch genutzt hat", macht Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes deutlich.

Rafael Pinto Pedrosa (Karlsruher SC) Pedrosa befindet sich hinter Culbreath auf der rechten Seite. Der Rechtsverteidiger gilt nicht nur als absoluter Stammspieler, sondern vor allem als Führungsperson innerhalb der Mannschaft. Dessen ist sich der 18-Jährige bewusst: "Meine Rolle in der Mannschaft ist als Führungsspieler klar definiert. Ich versuche deshalb immer mit Leistung voranzugehen und auch wenn es mal nicht so gut läuft, die Mannschaft mitzuziehen und Verantwortung zu übernehmen", sagt er. Beim KSC hat der Youngster eine starke Saison hinter sich. In der vergangenen Spielzeit sammelte er 28 Einsätze in der 2. Bundesliga. In 14 davon stand er in der Startelf. Insgesamt konnte Pedrosa drei Tore vorbereiten und eines selbst erzielen. Diese Erfahrung weiß Pedrosa auch bei der U19-EM zu nutzen.

Luca Erlein (TSG Hoffenheim) Erlein ist der Dauerbrenner dieser EM im Kader der deutschen U19. Bisher verpasste der 19-Jährige keine einzige Minute und stand damit länger als jeder andere Spieler des Kaders auf dem Rasen. Nicht ohne Grund: Der Innenverteidiger gilt als absolute Säule in der letzten Kette. Die Erfahrung sammelte Erlein bei der TSG Hoffenheim. Seit Juli 2018 läuft er im Trikot der Sinsheimer auf und durchlief damit sämtliche Nachwuchsmannschaften. In der vergangenen Saison stand er in 31 Spielen für die TSG Hoffenheim II in Liga drei auf dem Platz. Aktuell winkt ihm bei der TSG auch eine große Zukunft: "Trotz seines jungen Alters hat er bereits viel Erfahrung in der 3. Liga und im Training der Profimannschaft gesammelt. Wir sehen in ihm großes Potenzial und freuen uns sehr, den gemeinsamen Weg fortzusetzen" sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport des Klubs.

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