U19-EM-Finale: DFB-Team verpasst Titel gegen Spanien - der Liveticker zum Nachlesen

ran Fußball U19-EM-Highlights: Deutschland kann's noch! DFB zieht ins Finale ein Videoclip • 04:41 Min Link kopieren Teilen

Deutschlands U19-Junioren haben am Samstagabend im EM-Finale gegen Spanien mit 0:2 (0:1) verloren. Der Liveticker zum Finale zum Nachlesen.

Am Samstagabend hatte Deutschlands U19-Nationalmannschaft bei der EM 2026 die Chance auf den Titel. Das Team von Trainer Christian Wörns verlor jedoch im Finale im walisischen Wrexham gegen Spanien letztlich mit 0:2 (0:1). Jürgen Klopp und DFB über "Eckpunkte eines Vertrages" einig - Gespräche werden fortgesetzt Der ran-Liveticker zum EM-Finale zum Nachlesen.

+++ Update: Das war es mit dem Liveticker +++ Das war es mit dem Liveticker zum U19-EM-Finale zwischen Deutschland und Spanien. Vielen Dank fürs Mitlesen.

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+++ Update, 90.+4 Minute: Schlusspfiff in Wrexham +++ Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat das EM-Finale in Wrexham mit 0:2 (0:1) gegen Spanien verloren und muss sich damit mit dem zweiten Platz begnügen. Für die Iberer trafen Hugo (44.) und Rivas (48.) zum Sieg.

+++ Update, 90. Minute: Es gibt vier Minuten obendrauf +++ Der englische Schiedsrichter ordnet in der zweiten Halbzeit vier Minuten Nachspielzeit an.

+++ Update, 89. Minute: Deutschlands Effizienz als großes Manko +++ Die DFB-Junioren hatten nun in knapp 89 Minuten doch schon einige Abschlüsse auf das Tor der Spanier. Letztlich fehlt der Wörns-Elf aber heute auch die entscheidende Effizienz beim Verwandeln der Tormöglichkeiten.

+++ Update, 87. Minute: Zu zentral! Fields Kopfball landet in den Hände von Gonzalez +++ Bei einer weiteren guten Chance der DFB-Junioren durch Fields zielt der Joker per Kopf aus ungefähr sieben Metern zu zentral. Er setzt das Leder genau in die Tormitte und damit in die Hände von Keeper Gonzalez.

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+++ Update, 84. Minute: Hellstern verhindert das 0:3 +++ Bei einem Konter der Spanier zieht Morante von halbrechts aus etwa 13 Metern flach ins lange Eck ab. Keeper Hellstern taucht ab und kann das Leder sicher abwehren.

+++ Update, 82. Minute: Kommt noch das Last-Minute-Comeback? +++ Die Minuten verrinnen und die Uhr tickt ganz klar für die Spanier. Deutschland braucht nun in wenigen Minuten zwei Tore, um es in die Verlängerung zu schaffen.

+++ Update, 79. Minute: Zu ungenau! Culbreath vergibt die Topchance +++ Nach einer Flanke von rechts kommt der Leverkusener am Fünfmeterraum recht frei zum Kopfball. Er trifft das Leder dabei aber ganz schlecht und so geht der Ball weit links am Tor vorbei.

+++ Update, 74. Minute: Onyeka zieht aus der zweiten Reihe ab +++ Der deutsche Kapitän hält aus ungefähr 24 Metern einfach mal drauf, sein Versuch geht aber doch deutlich links am Tor vorbei.

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+++ Update, 71. Minute: DFB-Talente läuft die Zeit davon +++ So langsam drängt dann etwas die Zeit für das DFB-Team, will man nochmal eine Aufholjagd in diesem EM-Finale starten. Immer noch führt Spanien mit 2:0 und in der regulären Spielzeit sind nur noch rund 20 Minuten auf der Uhr. Es bräuchte also bald mal das Anschlusstor für Deutschland - auch, um wieder etwas das Momentum aufseiten der DFB-Talente zu drehen.

+++ Update, 68. Minute: Trinkpause für die Spieler +++ Genau zur Mitte der zweiten Halbzeit ordnet der Schiedsrichter nun bei sommerlichen Temperaturen eine Trinkpause für alle Akteure an.

+++ Update, 67. Minute: Espart sieht Gelb +++ Der Spanier kassiert für ein taktisches Foulspiel rechts vor dem Strafraum eine Verwarnung.

+++ Update, 64. Minute: Stange und Nink gehen runter +++ Wörns nimmt nun weitere Wechsel vor. Stange geht vom Feld, für ihn kommt Poller zu einem Joker-Einsatz. Auch Engelns darf als Einwechselspieler ran, er ersetzt Nink im deutschen Team.

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+++ Update, 60. Minute: Gelb für Fields +++ Der gerade erst eingewechselte Fields kassiert für einen eher leichten Schubser im Mittelfeld gleich mal die Gelbe Karte.

+++ Update, 59. Minute: Wörns bringt Fields ins Spiel +++ Für die letzten rund 30 Minuten der regulären Spielzeit ist bei der deutschen U19 nun Fields als Joker mit dabei. Er kommt für Reimers aufs Feld.

+++ Update, 57. Minute: Reimers mit Aluminium-Pech +++ Der deutsche Offensivmann kommt links im Strafraum zum Abschluss. Keeper Gonzalez kommt noch irgendwie mit den Fingerspitzen dran, lenkt das Leder an den linken Pfosten und sichert anschließend den zurückprallenden Ball. Das war die beste deutsche Offensivaktion im zweiten Durchgang.

+++ Update, 56. Minute: Spanier im Tiki-Taka-Modus +++ Mit der komfortablen Führung im Rücken halten die Spanier nun mit ihrem sicheren Kurzpassspiel den Ball einfach in den eigenen Reihen und so verrinnen die Minuten.

+++ Update, 52. Minute: DFB-Team braucht nun schnell Lösungen +++ Aufgrund des zweiten Gegentreffers steht die Wörns-Elf nun umso mehr unter Druck. Die eher gegen den Ball ausgerichtete Taktik muss man jetzt wohl über Bord werfen, denn die DFB-Talente brauchen zwei Tore, um zumindest mal in die Verlängerung zu kommen. Entsprechend braucht Deutschland auch mehr Ball- und Spielanteile.

+++ Update, 48. Minute: 2:0! Tor für Spanien nach einer Ecke! +++ Nur wenige Minuten nach dem Wiederbeginn treffen die Iberer durch Rivas nach einer Ecke zum 2:0. Der Verteidiger kommt am kurzen Pfosten sträflich frei per Kopf an den Ball und wuchtet ihn unhaltbar unter die Latte. Damit wird die Aufgabe für die DFB-Junioren nun natürlich noch einmal schwerer, in dieses EM-Finale zurückzukommen.

+++ Update, 46. Minute: Weiter geht es in Wrexham +++ Die zweite Halbzeit im U19-EM-Finale zwischen Deutschland und Spanien hat begonnen. Die Iberer führen durch das Tor von Hugo (44.Minute) mit 1:0, damit braucht Deutschland nun ein Comeback, um sich doch noch den EM-Titel zu sichern.

+++ Update, 45.+3 Minute: Halbzeit in Wrexham +++ Nun ist Halbzeit im U19-EM-Finale zwischen Deutschland und Spanien. Die Iberer führen durch ein Abstaubertor von Hugo (44. Minute) mit 1:0 im walisischen Wrexham.

+++ Update, 45. Minute: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit +++ Im ersten Durchgang ordnet der Schiedsrichter drei Minuten Nachspielzeit an.

+++ Update, 44. Minute: Tor für die Spanier! Hugo staubt ab +++ Der Stürmer Hugo kommt aus vier Metern Torentfernung zum Ball und schiebt ihn im Fallen zum 1:0 für Spanien über die Linie. Zuvor landete das Leder nach einem abgefälschten Abschluss noch links am Pfosten, geht von dort direkt zu Hugo, der dann keine Probleme hat, die Führung zu erzielen.

+++ Update, 43. Minute: Weit drüber! +++ Die Spanier bekommen rund 24 Meter vor dem Tor einen Freistoß zugesprochen. Morante versucht es mit einem Direktschuss, knallt das Leder aber meterweit über den Kasten.

+++ Update, 40. Minute: Latten-Lupfer der Spanier +++ Fast aus dem Nichts kommt Spanien zur bislang besten Chancen im heutigen Spiel. Hugo vom FC Villarreal lupft das Leder von halbrechts im Strafraum genial über Keeper Hellstern hinweg in Richtung langes Eck. Letztlich klatscht das Leder an die Latte.

+++ Update, 36. Minute: Onyeka zieht das Foul +++ Onyeka holt rechts am Strafraum im Dribbling einen Freistoß raus, vielleicht geht jetzt mal etwas aus einem ruhenden Ball für die DFB-Talente.

+++ Update, 33. Minute: Spanien spielt, Deutschland hat die Chancen +++ Gut eine halbe Stunde ist im EM-Finale rum, es steht noch 0:0 zwischen Deutschland und Spanien. Während die Iberer erwartungsgemäß das Spiel kontrollieren, hatten die DFB-Junioren durch HSV-Stürmer Stange die bislang besten Chancen der Begegnung.

+++ Update, 30. Minute: Stange mit toller Einzelleistung +++ Der deutsche Mittelstürmer wird am Strafraum mit dem Rücken zum Tor stehend angespielt. Er hat es auch mit zwei Verteidigern zu tun, kann sich dennoch drehen und aus zirka neun Metern von halbrechts abschließen. Erneut scheitert das HSV-Talent an Torhüter Gonzalez.

+++ Update, 26. Minute: Deutschlands Abwehr steht gut +++ Obwohl Spanien bislang so viel Ballbesitz hat, gelingt es der DFB-Abwehr eigentlich fast immer, die Iberer vor einem möglichen Torabschluss so zu stören, dass keine Gefahr von ihnen ausgehen kann. Nach vorne hat die Wörns-Elf hingegen nur wenig Entlastung.

+++ Update, 21. Minute: Wichtiger Block von Schmetgens +++ Der Verteidiger blockt einen Schussversuch von Yanez von halbrechts am Strafraum konsequent ab und verhindert so einen Abschluss der Spanier auf den Kasten. Die anschließende Ecke bringt auch keine Gefahr für das DFB-Tor.

+++ Update, 17. Minute: Spielerische DNA der Spanier ist klar erkennbar +++ Wie in der A-Nationalmannschaft, die gerade bei der WM das Halbfinale erreicht hat, so sieht man auch bei der U19 der Iberer schon eine klare Spielidee. Es wird viel mit Kurzpässen gearbeitet, der Gegner so müde gespielt, weil er dauernd dem Ball nachjagen muss.

+++ Update, 14. Minute: Spanien spielerisch überlegen, aber noch ohne Chance +++ Obwohl die Iberer in der ersten Viertelstunde deutlich mehr Ballbesitz haben, ist Spanien noch ohne nennenswerten Torabschluss in diesem EM-Finale in Wrexham.

+++ Update, 10. Minute: Erster Abschluss für Deutschland +++ Nun kommt das DFB-Team zum ersten mal geordnet nach vorne und direkt zu einem Abschluss. Stange scheitert mit einem Schuss aus etwa zehn Metern in Richtung linkes Eck an Torhüter Gonzalez.

+++ Update, 7. Minute: DFB-Junioren in der Defensive gefordert +++ Bislang hat das Team von Bundestrainer Wörns kaum Ballbesitz, muss also vor allem defensiv arbeiten, kompakt stehen und es so den spielstarken Spaniern möglichst schwer machen.

+++ Update, 4. Minute: Es beginnt mit klassischem Abtasten +++ In den ersten Minuten gehen beide Teams noch kein allzu großes Risiko, in Wrexham findet ein eher klassisches Abtasten statt - allerdings mit sehr viel Ballbesitz aufseiten der Spanier.

+++ Update, 1. Minute: Anstoß in Wrexham +++ Nun hat das Finale in Wrexham zwischen Deutschland und Spanien offziell begonnen. Schiedsrichter in diesem Endspiel ist der Engländer Sam Barrott.

+++ Update, 19:39 Uhr: Das sind die Hoffnungsträger +++ Im Kader findet man einige Hoffnungsträger für die Zukunft. Der Leverkusener Onyeka, ausgeliehen an Bundesliga-Neuling Elversberg, sein Bayer-Kollege Montrell Culbreath, Stange (Hamburger SV) oder Karlsruhes Rafael Pinto Pedrosa (ein Rechtsverteidiger!) gelten als große Talente. Wir haben das in diesem Artikel aufgeschrieben: Zukunft des DFB? Die deutschen Top-Talente

+++ Update, 19:29 Uhr: "Wir werden alles geben" +++ "Wir werden natürlich alles reinwerfen", versprach Francis Onyeka. Und Otto Stange, im Halbfinale Torschütze und Vorlagengeber, betonte: "Wir haben Qualität vorne, wir haben Qualität hinten - und werden alles geben."

+++ Update, 18:49 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ Deutschland: Hellstern - Nink, Schmetgens, Erlein, Pinto Pedrosa - Culbreath, Catovic, Mamuzah Lum - Reimers, Onyeka, Stange. Spanien: Gonzalez - Fortea, Rivas, Cuenca, Salinas - Junyent, Espart, Pitarch - Yanez, Hugo, Morante.

+++ Update, 18:30 Uhr: Wörns hat viel vor +++ Die Chance auf den Titel sei groß, glaubt Trainer Wörns. Seine Elf werde "personell anders aufgestellt sein" als in der Vorrunde, in der er seine Besten geschont hatte. In der Vorrunde hatte er gegen die Spanier einige Wechsel vorgenommen, die Partie ging 0:4 verloren. "Wir wollten die Revanche, die haben wir jetzt. Wir probieren rauszupressen, was rauszupressen ist", sagte der frühere Nationalspieler: "Spanien ist eine sehr gute Mannschaft, wir haben den größten Respekt. Wir werden uns was einfallen lassen und hoffen, dass es aufgeht."