U19-EM-Finale heute live: Deutschland vs. Spanien im Liveticker

U19-EM-Highlights: Deutschland kann's noch! DFB zieht ins Finale ein

Deutschlands U19-Junioren kämpfen im Finale gegen Spanien um den EM-Titel. Bei ran könnt ihr das Endspiel ab 20 Uhr im Liveticker verfolgen.

Am Samstagabend geht es für Deutschlands U19-Nationalmannschaft bei der EM 2026 um den Titel.

Das Team von Trainer Christian Wörns kämpft im Finale im walisischen Wrexham gegen Spanien um die europäische U19-Krone.

Am Mittwoch qualifizierten sich die DFB-Talente durch einen 2:1-Sieg im Halbfinale gegen die Ukraine für das Endspiel.

Otto Stange und Kapitän Francis Onyeka sorgten mit ihren Treffern für die Wende in der Partie, nachdem die Ukrainer kurz vor der Pause zunächst in Führung gingen.

Bei ran könnt ihr nun am Samstagabend ab 20 Uhr das Finale gegen Spanien im Liveticker verfolgen.