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U19-EM-Finale heute live: Deutschland vs. Spanien im Liveticker
Veröffentlicht:von ran.de
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U19-EM-Highlights: Deutschland kann's noch! DFB zieht ins Finale ein
Videoclip • 04:41 Min
Deutschlands U19-Junioren kämpfen im Finale gegen Spanien um den EM-Titel. Bei ran könnt ihr das Endspiel ab 20 Uhr im Liveticker verfolgen.
Am Samstagabend geht es für Deutschlands U19-Nationalmannschaft bei der EM 2026 um den Titel.
Das Team von Trainer Christian Wörns kämpft im Finale im walisischen Wrexham gegen Spanien um die europäische U19-Krone.
Am Mittwoch qualifizierten sich die DFB-Talente durch einen 2:1-Sieg im Halbfinale gegen die Ukraine für das Endspiel.
Otto Stange und Kapitän Francis Onyeka sorgten mit ihren Treffern für die Wende in der Partie, nachdem die Ukrainer kurz vor der Pause zunächst in Führung gingen.
Bei ran könnt ihr nun am Samstagabend ab 20 Uhr das Finale gegen Spanien im Liveticker verfolgen.
+++ Update, 18:49 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++
Deutschland: Hellstern - Nink, Schmetgens, Erlein, Pinto Pedrosa - Culbreath, Catovic, Mamuzah Lum - Reimers, Onyeka, Stange.
Spanien: Gonzalez - Fortea, Rivas, Cuenca, Salinas - Junyent, Espart, Pitarch - Yanez, Hugo, Morante.
+++ Update, 18:30 Uhr: Wörns hat viel vor +++
Die Chance auf den Titel sei groß, glaubt Trainer Wörns. Seine Elf werde "personell anders aufgestellt sein" als in der Vorrunde, in der er seine Besten geschont hatte. In der Vorrunde hatte er gegen die Spanier einige Wechsel vorgenommen, die Partie ging 0:4 verloren.
"Wir wollten die Revanche, die haben wir jetzt. Wir probieren rauszupressen, was rauszupressen ist", sagte der frühere Nationalspieler: "Spanien ist eine sehr gute Mannschaft, wir haben den größten Respekt. Wir werden uns was einfallen lassen und hoffen, dass es aufgeht."
+++ Update, 18:00 Uhr: Noch zwei Stunden bis zum Anstoß +++
Die Spannung steigt, nun sind es noch zwei Stunden, bis in Wrexham der Anpfiff im EM-Finale der deutschen U19 gegen Spanien ertönt.