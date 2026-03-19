Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft im Rahmen der EM-Qualifikation auf Griechenland. Hier läuft das Spiel im TV und Stream.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft kämpft um die Teilnahme an der Europameisterschaft 2027, die in Serbien und Albanien stattfinden wird.

Für das Team von Antonio Di Salvo geht es darum, nach Möglichkeit den ersten Platz in der Quali-Gruppe zu erobern. Nach der 2:3-Pleite im ersten Spiel gegen Griechenland stehen die DFB-Junioren unter Zugzwang. Schließlich qualifiziert sich nur der Gruppenerste direkt.

Eine Nichtteilnahme am Turnier 2027 wäre natürlich eine herbe Enttäuschung für den Vize-Europameister. Umso bedeutsamer ist das Match in Griechenland, das am 31. März (ab 18:15 Uhr im Liveticker und Joyn-Stream) steigt.

Selbst bei einer erneuten Pleite gegen Griechenland könnte sich Deutschland aber noch über die Playoffs qualifizieren.

ran.joyn hat die wichtigsten Informationen zur Übertragung zusammengefasst.