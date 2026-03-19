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Champions League: "Der FC Bayern ist einfach zu stark" - Pressestimmen zum Sieg gegen Atalanta
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
FC Bayern - Harry Kane furchtlos vor Real: "Keine Angst vor niemandem"
Videoclip • 05:13 Min
Der FC Bayern lässt in der Champions League nichts anbrennen, schlägt Atalanta und zieht ins Viertelfinale ein. ran zeigt die Pressestimmen.
Machtdemonstration des deutschen Rekordmeisters. Auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League lässt der FC Bayern Gegner Atalanta Bergamo keine Chance. Nach einem 4:1-Sieg und insgesamt 10:2-Toren stehen die Münchner im Viertelfinale der Königsklasse.
Die internationale Presse ist ob der Performance des Rekordmeisters begeistert und lobt die Truppe von Cheftrainer Vincent Kompany in den höchsten Töne.
ran zeigt die Pressestimmen zum Kantersieg gegen Atalanta.
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"Keine Ruhepause" beim FC Bayern
Marca (Spanien): "Der FC Bayern kennt keine Ruhepause. Dieser FC Bayern macht keine halben Sachen. Die Mannschaft von Kompany hat Atalanta erneut deutlich besiegt und trifft im Viertelfinale auf Real Madrid."
AS (Spanien): "In München gab es kein Wunder. Ganz im Gegenteil: Ein geschwächter FC Bayern, dem Schlüsselspieler fehlten, machte nach dem 1:6 im Hinspiel den Sack zu."
Mundo Deportivo (Spanien): "Nach einem weiteren Kantersieg trifft Bayern auf Real Madrid. Kompanys Mannschaft nahm die Partie nach dem 1:6 in Bergamo ernst und war Atalanta dank Kane, der zwei Tore erzielte, erneut deutlich überlegen."
La Vanguardia (Spanien): "Bayerns drei Stürmer zeigen Atalanta keine Gnade. Die Bayern, die mit 32 Toren im Turnier bisher eine beeindruckende Leistung gezeigt haben, treffen im Viertelfinale auf Real Madrid."
"Zieh' dich warm an, Vini!"
Bild: „Zieh‘ dich warm an, Vini! – Bayern ballert sich ins Viertelfinale gegen Real: Sie lassen absolut nichts anbrennen!
Sport Bild: "Bayern zeigt auch im Rückspiel keine Gnade."
Sky: „Zehn Tore in zwei Spielen! Bayern ballert sich zum Real-Kracher: Real Madrid kann kommen!
Sport1: "Nächstes Spektakel! Bayern macht Real-Duell klar."
"Der FC Bayern ist einfach zu stark"
Tuttosport (Italien): "Atalanta bricht erneut ein."
Gazzetta dello Sport (Italien): "Kane und der FC Bayern waren nicht zu stoppen: Atalanta verabschiedet sich mit einem weiteren Debakel aus der Champions League."
Corriere dello Sport (Italien): "Kane glänzt, der FC Bayern ist einfach zu stark: Atalanta verabschiedet sich aus der Champions League. Die Bergamasker halten besser mit als im Hinspiel, scheiden aber dennoch aus dem Wettbewerb aus. Kompany trifft auf Real."
Corriere della Sera (Italien): "Deutliche Niederlage auch bei Bayern"
Bayern verpasst Atalanta Abreibung
ESPN (England): "Harry Kane wird durch seinen Doppelpack zum ersten englischen Spieler mit 50 Champions-League-Toren."
TNT Sports (England): " Kane erzielt sein 50. CL-Tor, während der FC Bayern Atalanta erneut deutlich besiegt."
Kronen-Zeitung (Österreich): "Bayern verpasst Atalanta nächste Abreibung: Bayern München hat am Mittwoch das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Atalanta souverän und problemlos mit 4:1 gewonnen und trifft nun im Viertelfinale auf Real Madrid."
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