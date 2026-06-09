WM-Quali der Frauen: Slowenien vs. Deutschland heute live im Joyn-Stream, Free-TV und Ticker

Kimmich schwärmt von Mitspieler: "Einer der talentiertesten Burschen"

Für die DFB-Frauen steht das letzte Spiel in der WM-Qualifikation gegen Slowenien an. ran erklärt, wie ihr die Partie kostenlos verfolgen könnt.

Im letzten Gruppenspiel für die Qualifikation für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Slowenien.

Für das DFB-Team geht es in der Partie allerdings um wenig. Die WM-Quali machte das Team durch das 2:0 gegen Norwegen vor wenigen Tagen bereits perfekt.

Im Hinspiel gegen Slowenien konnte die DFB-Auswahl deutlich mit 5:0 gewinnen.

ran zeigt euch, wie ihr das Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft live verfolgen könnt.