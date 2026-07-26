FC Bayern München: Wer wird der nächste Lennart Karl? Diese Talente kämpfen um den Durchbruch

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Davies feiert geheime Hochzeit in Paris Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Beim Trainingsauftakt des FC Bayern München durften gleich 35 Nachwuchsspieler aus U23 und U19 vorspielen, im Testspiel gegen Wehen Wiesbaden standen fast ausschließlich Campus-Talente auf dem Platz. Wer hat die besten Chancen auf den Sprung in die Profimannschaft? ran stellt die größten Nachwuchstalente des Rekordmeisters vor.

Wer wird der nächste Lennart Karl? Das nächste Talent, das den Sprung vom FC Bayern Campus in die Profimannschaft schafft? Der Flügelspieler legte unter Trainer Vincent Kompany in der vergangenen Saison einen kometenhaften Aufstieg hin. Nur ein Muskelbündelriss verhinderte seine Teilnahme an der WM. Jetzt beginnt das Rennen um den nächsten Durchbruch. Zum Trainingsauftakt der Bayern fehlten noch viele WM-Fahrer, stattdessen standen 35 Spieler aus U23 und U19 auf dem Platz. Für sie ist jede Trainingseinheit eine Bewerbung vor Kompany. FC Bayern München: Luis Diaz vor Wechsel nach Saudi-Arabien? Vizemeister soll astronomisches Gehalt bieten Das Testspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (1:2) wurde endgültig zum großen Schaulaufen. Die Startelf bestand fast ausschließlich aus Campus-Spielern, das Durchschnittsalter lag bei unter 18 Jahren. ran zeigt, welche Talente die besten Chancen auf den nächsten Karrieresprung haben.

Filip Pavic (16): Das Abwehrjuwel Kaum ein Campus-Spieler wird derzeit so hoch gehandelt wie Filip Pavic. Der Innenverteidiger trainierte bereits mit 15 Jahren regelmäßig bei den Profis und schrieb im März Geschichte: Mit 16 Jahren und 58 Tagen wurde er beim Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo zum jüngsten Königsklassen-Debütanten der Vereinsgeschichte. Seine größte Stärke ist die Spieleröffnung. Dazu kommen ein für sein Alter außergewöhnliches taktisches Verständnis und bemerkenswerte Ruhe, wenn er unter Druck gerät. Die Bayern wollen ihn behutsam über die zweite Mannschaft aufbauen. Weitere Profi-Einsätze gelten dennoch als realistische Option. Der kroatische Junioren-Nationalspieler verlängerte seinen Vertrag erst im Januar.

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Erblin Osmani (17): Das Eigengewächs fürs Zentrum Erblin Osmani ist der Prototyp eines Campus-Spielers. Der gebürtige Münchner spielt im defensiven Mittelfeld. Er ist seit der Eröffnung des FC Bayern Campus 2017 im Verein. Bereits mit 16 Jahren debütierte er in der Bundesliga. Kompany schätzt seinen starken linken Fuß, sein Spielverständnis und seine Ruhe am Ball. FC Bayern München: Joao Palhinha überrascht mit Kampfansage nach Testspiel Erst vor wenigen Tagen verlängerte Osmani langfristig. An seinem 18. Geburtstag im Mai 2027 wird sein Nachwuchsvertrag automatisch zum Profivertrag. Offiziell ist er noch für die U19 eingeplant, trainiert aber bereits regelmäßig mit der ersten Mannschaft.

Cassiano Kiala (17): Die Zukunft der Innenverteidigung? Neben Pavic zählt auch Cassiano Kiala zu den größten Hoffnungsträgern im Bayern-Nachwuchs. Der 1,86 Meter große Innenverteidiger bringt Tempo, Zweikampfstärke und ein modernes Aufbauspiel mit. Sein Profidebüt feierte er bereits mit 16 Jahren. Intern sollen die Verantwortlichen Kiala und Pavic zutrauen, perspektivisch gemeinsam das Abwehrzentrum des FC Bayern zu bilden. Eine Sprunggelenksverletzung bremste den Youngster zuletzt aus, an seinem Potenzial hat das allerdings nichts geändert.

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Bara Sapoko Ndiaye (18): Box-to-Box-Spieler à la Goretzka Bara Sapoko Ndiaye soll im zentralen Mittelfeld den nächsten Schritt machen. Der Senegalese ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler mit viel Dynamik und erinnert vom Profil her an Leon Goretzka. Kompany wollte ihn unbedingt nach München holen und setzte ihn bereits viermal bei den Profis ein. Der 18-Jährige stammt aus der Akademie Gambinos Stars in Gambia, einem gemeinsamen Nachwuchsprojekt des FC Bayern und des Los Angeles FC. Bei der WM kam er für Senegal im Sechzehntelfinale gegen Belgien in der Verlängerung zum Einsatz. Perspektivisch gilt er als Option hinter Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof. Seine feste Verpflichtung hatte sich zuletzt laut "Sky" wegen unklarer Berater-Zuständigkeit gezogen, am Wochenende aber vermeldete Sportdirektor Christoph Freund den Durchbruch.

Wisdom Mike (17): Das vielleicht größte Offensivtalent Nach seiner Hüftverletzung arbeitet sich Wisdom Mike derzeit Schritt für Schritt wieder heran und gehörte beim Testspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden noch nicht zum Aufgebot. An seiner internen Bewertung hat das allerdings nichts geändert. Bundesliga prüft milliardenschwere Offerte von US-Investor Wenn es nach dem Potenzial geht, fällt sein Name beim FC Bayern immer wieder. Mike ist Linksaußen, beidfüßig, explosiv und sucht kompromisslos das Eins-gegen-eins. Genau dieser Spielertyp gefällt Kompany. Der Trainer holte ihn schon als 16-Jährigen regelmäßig ins Profitraining, Freund sprach öffentlich von seinem "großen Potenzial". Nach seinem Bundesliga-Debüt gegen Werder Bremen folgten bereits vier Bundesliga-Einsätze und ein Champions-League-Einsatz. Für Schlagzeilen sorgte schon sein Wechsel nach München. Bayern zahlte für den damals 13-Jährigen rund 300.000 Euro. Ein Transfer, den Borussia Mönchengladbachs damaliger Sportdirektor Roland Virkus als "geschmacklos" kritisiert hatte.

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Dahinter lauern weitere Kandidaten Felipe Chavez (19): Der Peruaner bringt als klassischer Spielmacher Übersicht, Passqualität und starke Standards mit. Nach seinem Bundesliga-Debüt sammelte er per Leihe in Köln Spielpraxis. Seine Position ist beim FC Bayern allerdings traditionell stark besetzt. In dieser Saison ist er in der zweiten Mannschaft eingeplant, könnte aber auch noch einmal verliehen werden. David Santos Daiber (19): Der defensive Mittelfeldspieler ist seit 2016 beim FC Bayern und unterschrieb zuletzt einen Vertrag bis 2030. Im Dezember 2025 gab er sein Profidebüt gegen den 1. FC Heidenheim, wurde danach aber von zwei Muskelverletzungen zurückgeworfen. Der Portugiese gilt als Mr. Zuverlässig, ohne für die spektakulären Aktionen zuständig zu sein. Maycon Cardozo (17): Der Brasilianer ist die Erfolgsgeschichte des FC Bayern World Squad, eines internationalen Förderprogramms, bei dem Talente aus aller Welt die Chance erhalten, sich für den Rekordmeister zu empfehlen. Der Linksaußen ist der erste Spieler, der diesen Weg bis in den Profibereich geschafft hat. Sein Tempo, seine Kreativität und sein Dribbling erinnern von der Spielweise her an Michael Olise, körperlich muss der 1,65 Meter kleine Flügelflitzer allerdings noch zulegen. Guido Della Rovere (19), Javier Fernández (18) und Arijon Ibrahimovic (20) kämpfen ebenfalls um ihre Chance. Während Della Rovere und Fernández den nächsten Entwicklungsschritt wohl über Bayern II oder eine Leihe gehen müssen, steht Ibrahimovic nach seiner enttäuschenden Leihe zu Lazio Rom an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere.

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