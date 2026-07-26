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FC Bayern München: Luis Diaz vor Wechsel nach Saudi-Arabien? Vizemeister soll astronomisches Gehalt bieten
Veröffentlicht:von ran.de
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Seit Monaten gibt es Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Michael Olise zu Real Madrid. Jetzt taucht ein neuer Bericht auf, der von einem möglichen Abgang eines anderen Offensiv-Stars des FC Bayern München handelt.
Muss der FC Bayern München um den Verbleib von Luis Diaz bangen? Wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet hat, soll Al Hilal Interesse am Kolumbianer zeigen.
Demnach ist der Verein aus Saudi-Arabien bereit, dem Flügelstürmer ein Gehalt von rund 25 Millionen Euro netto pro Saison anzubieten.
Laut Tavolieri sollen die Verhandlungen zwischen dem Verein und Diaz bereits begonnen haben. Besonders spannend dabei: Die Verhandlungen soll Richard Hughes führen.
Der Schotte ist derzeit eigentlich noch Sportdirektor des FC Liverpool, allerdings gibt es mehrere Berichte, die darauf hindeuten, dass er das Amt nach dem Transferfenster niederlegen und zu Al Hilal wechseln wird.
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Al Hilal soll wohl Transferbudget von 300 Millionen Euro zur Verfügung stehen haben
Laut dem Bericht von Tavolieri gibt es allerdings noch keine Gespräche zwischen dem Vizemeister der Saudi Pro League und dem FC Bayern. Diese würden erst stattfinden, sollte sich der Verein mit Diaz einigen.
Weiter heißt es, dass der saudische Klub in diesem Transferfenster ein Budget von 350 Millionen US-Dollar (rund 307 Millionen Euro) zur Verfügung haben soll und bereit wäre, zwischen 120 und 150 Millionen US-Dollar (105 bis 130 Millionen Euro) für die Verpflichtung des 29-Jährigen zu bieten.
Der Verein hat gerade erst den Niederländer Crysencio Summerville für rund 64,5 Millionen Euro vom Premier-League-Absteiger West Ham United verpflichtet. Die Summe könnte durch Bonuszahlungen sogar noch auf 76 Millionen Euro steigen.
Neben ihm spielen unter anderem Stars wie Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez, Ruben Neves oder Karim Benzema beim Klub in Riad.
Auch interessant: FC Bayern: Michael Olise vor Transfer? Real Madrid legt sich offenbar fest
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