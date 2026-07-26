Seit Monaten gibt es Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Michael Olise zu Real Madrid. Jetzt taucht ein neuer Bericht auf, der von einem möglichen Abgang eines anderen Offensiv-Stars des FC Bayern München handelt.

Muss der FC Bayern München um den Verbleib von Luis Diaz bangen? Wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet hat, soll Al Hilal Interesse am Kolumbianer zeigen.

Demnach ist der Verein aus Saudi-Arabien bereit, dem Flügelstürmer ein Gehalt von rund 25 Millionen Euro netto pro Saison anzubieten.

Laut Tavolieri sollen die Verhandlungen zwischen dem Verein und Diaz bereits begonnen haben. Besonders spannend dabei: Die Verhandlungen soll Richard Hughes führen.

Der Schotte ist derzeit eigentlich noch Sportdirektor des FC Liverpool, allerdings gibt es mehrere Berichte, die darauf hindeuten, dass er das Amt nach dem Transferfenster niederlegen und zu Al Hilal wechseln wird.