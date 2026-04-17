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Österreich vs. Deutschland heute live: Wer zeigt die Frauen-WM-Quali im Free-TV, Stream und Ticker
Aktualisiert:von ran.de
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DFB-Frauen: Hass im Netz! Klara Bühl verteidigt Marie-Louise Eta
Videoclip • 01:07 Min
Für die DFB-Frauen steht das nächste Spiel in der WM-Qualifikation an. ran erklärt, wie ihr die Partie gegen Österreich kostenlos verfolgen könnt.
Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 weiter fest im Blick.
Beim erneuten Aufeinandertreffen mit Österreich soll der vierte Sieg im vierten Spiel her. Das erste Duell gewannen die DFB-Frauen vor einigen Tagen mit 5:1.
Verzichten muss Bundestrainer Christian Wück dabei auf Giulia Gwinn. Die DFB-Kapitänin kugelte sich beim Sieg gegen Österreich die Schulter aus und fällt vorerst aus.
Als Ersatz nominierte Wück U23-Nationalspielerin Sarah Mattner-Trembleau nach.
ran hat alle Infos zum Spiel der DFB-Frauen zusammengefasst.
Österreich vs. Deutschland heute live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation der Frauen?
Spiel: Österreich vs. Deutschland
Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 4. Spieltag
Datum: 18. April 2026
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Austragungsort: BWT X Oberösterreichische Arena (Ried)
Österreich - Deutschland heute live: Läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV?
Nein. Die zweite Partie zwischen Österreich und Deutschland wird nicht im Free-TV übertragen.
Österreich trifft auf die DFB-Frauen: Gibt es heute einen kostenlosen Livestream?
Ja! Das Spiel kann kostenlos im ARD-Livestream verfolgt werden.
WM-Qualifikation der Frauen heute live: Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel Österreich vs. Deutschland?
Einen Liveticker zur Partie zwischen Österreich und Deutschland gibt es wie gewohnt auf ran.de.
WM-Qualifikation der Frauen heute live: Übersicht zum Spiel Österreich vs. Deutschland
Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Österreich:
Paarung: Österreich vs. Deutschland
Datum und Uhrzeit: 18. April 2026; 18:00 Uhr
Trainer: Alexander Schriebl (Österreich), Christian Wück (Deutschland)
Free-TV: -
Livestream: ARD-Mediathek
Liveticker: ran.de