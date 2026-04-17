Tennis
BMW Open 2026 mit Alexander Zverev heute live & kostenlos hier im Livestream sehen
Aktualisiert:von ran
Vom 11. bis 19. April finden die BMW Open 2026 in München statt. Das Teilnehmerfeld hat es in sich. Joyn und ProSieben MAXX übertragen live.
In München stehen die BMW Open an. Vom 11. bis zum 19. April treffen sich einige der besten Tennisspieler der Welt in der bayerischen Landeshauptstadt.
Mit dabei sind unter anderem Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton und Alexander Bublik. Auch Joao Fonseca, einer der Shootingstars der Szene, wird in München aufschlagen.
"Mit acht Top-20-Spielern, absoluten Starspielern und einigen der spannendsten jungen Talente der Tour ist das Feld in diesem Jahr so attraktiv wie nie zuvor. Dazu kommen große Namen wie Marin Cilic oder Stefanos Tsitsipas – das verspricht hochklassige und spektakuläre Matches ab Tag eins", erklärte Turnierdirektor Patrik Kühnen.
Austragungsort ist erneut die Anlage des MTTC Iphitos.
ran hat alle Informationen zum Turnier zusammengefasst.
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Samstag, 18.04. 13:15 • Tennis
Tennis: BMW Open, Halbfinale im Livestream
280 MinBald verfügbar
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Sonntag, 19.04. 13:15 • Tennis
Tennis: BMW Open, Finale im Livestream
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BMW Open 2026 heute live: Welche Stars nehmen teil?
Als größter Name geht Alexander Zverev in München an den Start. Hinzu kommen unter anderem Taylor Fritz, Ben Shelton, Alexander Bublik, Jakub Mensik und Joao Fonseca.
Aber auch ehemalige Top-Zehn-Spieler wie Denis Shapovalov, Hubert Hurkacz und Stefanos Tsitsipas nehmen am Turnier teil.
Jan-Lennard Struff musste seine Teilnehme krankheitsbedingt kurzfristig absagen.
"Wir sind stolz, den Tennisfans in diesem Jahr das wohl hochkarätigste Spielerfeld der Turniergeschichte präsentieren zu können. Das unterstreicht, dass München bereits im zweiten Jahr als ATP-500-Turnier eine Top-Adresse auf der ATP Tour ist", so Veranstalter Christian Okon.
Wie hoch ist das Preisgeld bei den BMW Open?
Im vergangenen Jahr war das Turnier mit einem Preisgeld von rund 2,5 Millionen Euro dotiert. Ähnlich dürfte es auch in diesem Jahr aussehen.
BMW Open 2026 heute live: Die Spiele mit deutscher Beteiligung
Welche Spiele am Samstag den 18. April haben bei den BMW Open deutsche Beteiligung?
ca. 13:30 Uhr: Alexander Zverev vs Flavio Cobolli
Die genauen Startzeiten richten sich jedoch auch nach der Länge der vorangegangenen Matches.
Wer überträgt die BMW Open 2026 im Livestream?
Das ATP 500 Turnier in München wird Joyn im kostenlosen Livestream übertragen. Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen.
Welche Spiele der BMW Open 2026 sind im Livestream zu sehen?
Am Samstag, den 18. April, sind folgende Spiele im Livestream auf Joyn zu sehen:
Alexander Zverev vs Flavio Cobolli
Alex Molcan vs Ben Shelton
Die Livestreams zu den BMW Open
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Samstag, 18.04. 13:00 • Darts
European Darts Grand Prix live im Stream
240 MinBald verfügbar
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Samstag, 18.04. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
117 MinBald verfügbar
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117 Min
Werden die BMW Open 2026 auch im Free-TV gezeigt?
Ja. Die Halbfinals und das Finale werden zusätzlich zum Livestream auch im Free-TV auf ProSieben MAXX gezeigt.
Wer zeigt die BMW Open im Pay-TV?
Sky hat sich die Übertragungsrechte für das Münchner Tennis-Turnier gesichert. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
BMW Open 2026 live: Die Übertragungen auf Joyn in der Übersicht
Montag, 13. April ab 11:00 Uhr
Dienstag, 14. April ab 11:00 Uhr
Mittwoch, 15. April ab 11:00 Uhr
Donnerstag, 16. April ab 11:00 Uhr
Freitag, 17. April ab 11:00 Uhr
Samstag, 18. April ab 13:15 Uhr
Sonntag, 19. April ab 13:15 Uhr
BMW Open 2026 live im TV und Stream: Das Wichtigste in der Übersicht
Zeitraum: 11. bis 19. April
Austragungsort: München
Titelverteidiger: Alexander Zverev
Livestream: Joyn
Free-TV: Halbfinals und Finale live auf ProSieben MAXX