WM 2026
WM 2026: Wucherpreise! Transportkosten für Fans in New York gehen durch die Decke
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 02:00 Min
Die Fußball-Fans bei der WM 2026 müssen entgegen der eigentlichen Vereinbarungen zwischen der FIFA und den Host Citys nun doch teils exorbitante Transportkosten bei der Endrunde einplanen.
Auf die deutschen Fußball-Fans warten bei der WM in New York wie befürchtet exorbitante Transportkosten.
Die 30-minütige Zugfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey und zurück wird während des Turniers stolze 150 Dollar (ca. 127 Euro) kosten. Das bestätigte der Verkehrsbetrieb New Jersey Transit am Freitag. Normalerweise liegt der Preis bei 12,90 Dollar.
Das DFB-Team spielt am 25. Juni in der dann "New York/New Jersey Stadium" genannten Arena in Gruppe E gegen Ecuador. Auch Frankreich und England sind während der Gruppenphase in dem Finalstadion im Einsatz.
New York: Auch Kinder und Rentner müssen vollen Preis bezahlen
Bei der WM 2022 in Katar und der EM 2024 in Deutschland hatten Fans mit einem Spielticket kostenlosen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr erhalten.
Ermäßigungen gibt es in New York keine, auch Kinder und Rentner müssen somit 150 Dollar bezahlen. Zu Wochenbeginn hatte The Athletic berichtet, der Verkehrsbetrieb werde mehr als 100 Dollar verlangen. Der tatsächliche Preis liegt nun doch deutlich höher.
Die FIFA nannte die Preise in einer ersten Reaktion "überhöht". Der Weltfverband erklärte am Freitag, es sei beispiellos, "willkürlich überhöhte Preise festzulegen und von der FIFA zu fordern, diese Kosten zu tragen".
New York ist indes nicht allein: In Boston werden 95 US-Dollar für die Hin- und Rückfahrt im Bus berechnet, der Fahrkartenpreis für die Bahn soll auf 80 US-Dollar steigen. Anhänger in Europa reagierten empört auf die Berichte, zumal auch die Ticketpreise hoch sind.
Host-City-Vereinbarungen sahen eigentlich kostenlosen Fan-Transport vor
"Der Preis ist im Vergleich zu dem, was man normalerweise für den Besuch eines Spiels oder eines Turniers bezahlen würde, astronomisch", sagte Thomas Concannon, Chef des englischen Dachverbands Football Supporters' Association (FSA) der "BBC": "Man sollte eigentlich Fans aus aller Welt willkommen heißen. Im Moment könnten sich die Fans nicht unwillkommener fühlen."
Die FIFA hatte zuletzt Forderungen aus der US-Politik nach einer Übernahme der Transportkosten der Fans bei der Fußball-WM zurückgewiesen. Auf Anfrage des SID zeigte sich eine Sprecherin des Weltverbandes "ziemlich überrascht" angesichts des Vorgehens und einer entsprechenden Äußerung der Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherrill.
Der FIFA sei "kein anderes Großereignis" bekannt, das zuvor im MetLife Stadium stattgefunden habe, "einschließlich großer Sportveranstaltungen, weltweiter Konzerttourneen usw., bei dem die Veranstalter verpflichtet waren, den Fantransport zu bezahlen", teilte der Weltverband mit.
Laut FIFA hätten die Host-City-Vereinbarungen aus dem Jahr 2018 einen kostenlosen Transport für Fans zu allen Spielen vorgesehen. "In Anerkennung der finanziellen Belastung" seien diese angepasst worden, sodass "alle Spielticketinhaber und akkreditierten Personen gegen Gebühr den Zugang zu Transportmitteln erhalten". Das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) bringe dazu "Millionen von Fans nach Nordamerika" und die "damit verbundene wirtschaftliche Auswirkungen".
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