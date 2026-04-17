ran Fußball Bundesliga Pfiffe aus eigenen Reihen gegen Schlotterbeck, Kovac nimmt Stellung Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-Fans bei der WM 2026 müssen entgegen der eigentlichen Vereinbarungen zwischen der FIFA und den Host Citys nun doch teils exorbitante Transportkosten bei der Endrunde einplanen.

Auf die deutschen Fußball-Fans warten bei der WM in New York wie befürchtet exorbitante Transportkosten. Die 30-minütige Zugfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey und zurück wird während des Turniers stolze 150 Dollar (ca. 127 Euro) kosten. Das bestätigte der Verkehrsbetrieb New Jersey Transit am Freitag. Normalerweise liegt der Preis bei 12,90 Dollar. WM 2026: Beschwerde gegen FIFA wegen möglicher ICE-Einsätze Das DFB-Team spielt am 25. Juni in der dann "New York/New Jersey Stadium" genannten Arena in Gruppe E gegen Ecuador. Auch Frankreich und England sind während der Gruppenphase in dem Finalstadion im Einsatz.

New York: Auch Kinder und Rentner müssen vollen Preis bezahlen Bei der WM 2022 in Katar und der EM 2024 in Deutschland hatten Fans mit einem Spielticket kostenlosen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr erhalten. Ermäßigungen gibt es in New York keine, auch Kinder und Rentner müssen somit 150 Dollar bezahlen. Zu Wochenbeginn hatte The Athletic berichtet, der Verkehrsbetrieb werde mehr als 100 Dollar verlangen. Der tatsächliche Preis liegt nun doch deutlich höher. Die FIFA nannte die Preise in einer ersten Reaktion "überhöht". Der Weltfverband erklärte am Freitag, es sei beispiellos, "willkürlich überhöhte Preise festzulegen und von der FIFA zu fordern, diese Kosten zu tragen". New York ist indes nicht allein: In Boston werden 95 US-Dollar für die Hin- und Rückfahrt im Bus berechnet, der Fahrkartenpreis für die Bahn soll auf 80 US-Dollar steigen. Anhänger in Europa reagierten empört auf die Berichte, zumal auch die Ticketpreise hoch sind.

- Anzeige -

- Anzeige -