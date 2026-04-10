WM-Qualifikation der DFB-Frauen: Wer zeigt Deutschland vs. Österreich live im Stream und Liveticker?

Für die DFB-Frauen steht das nächste Spiel in der WM-Qualifikation an. ran erklärt, wie ihr die Partie gegen Österreich kostenlos verfolgen könnt.

Die DFB-Frauen sind erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet. Gegen Slowenien gewann das Team von Bundestrainer Christian Wück mit 5:0.

Und auch gegen Norwegen überzeugte das Team um Giulia Gwinn und Co. beim 4:0. Jetzt will das Team gegen Österreich den nächsten Schritt machen.