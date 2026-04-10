Fußball
Weltmeister mit harter Kritik: "Einer der größten Transferfehler in der Fußballgeschichte"
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
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Videoclip • 01:47 Min
Ein Transfer, der Manchester United bis heute negativ ausgelegt wird, ist der Abgang von Scott McTominay. Jetzt findet ein ehemaliger Weltklasse-Verteidiger und Weltmeister kritische Worte.
Scott McTominay ist im Sommer 2024 für 30,5 Millionen Euro vom Premier-League-Riesen Manchester United zur SSC Neapel nach Italien gewechselt. Eine Summe, die schon damals für zu gering gehalten wurde.
Jedoch musste man in Manchester die finanziellen Vorgaben der Liga erfüllen und ist dadurch unter Druck geraten. Der Transfer wurde öffentlich schnell kritisiert.
Jetzt hat sich auch Marco Materazzi, Weltmeister von 2006, in einem Interview mit "Hajper" kritisch über den Transfer geäußert: "Ich verstehe nicht, wie United ihn für so wenig verkaufen konnte. Für mich ist er 60 bis 70 Millionen Pfund wert, aber er ging für 26 Millionen Pfund. Ist das einer der größten Transfer-Fehler der Geschichte? Ich denke ganz klar ja."
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Marco Materazzi zeigt wenig Verständnis
Auch sportlich wurde direkt klar, was für einen Spieler man verloren hatte. In seiner Debütsaison gewann McTominay sofort den Scudetto und wurde als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet.
Materazzi enttarnte sich als Fan der ersten Stunde: "Ich liebe Scott McTominay. Als er sich als junger Spieler bei United festgespielt hatte, sagte ich meinem Sohn, dass er einer der Besten der Welt werden würde. Und jetzt ist er es. Er ist ein unglaublicher Box-to-Box-Spieler."
Der Schotte war bereits mit sechs Jahren in die United-Jugend gekommen und ein wahres Eigengewächs. Bis zu seinem Abgang absolvierte er 255 Spiele für die "Red Devils" und gewann 2024 den FA- und 2023 den EFL-Cup mit seinem Jugendklub.
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