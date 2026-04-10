Weltmeister mit harter Kritik: "Einer der größten Transferfehler in der Fußballgeschichte"

Ein Transfer, der Manchester United bis heute negativ ausgelegt wird, ist der Abgang von Scott McTominay. Jetzt findet ein ehemaliger Weltklasse-Verteidiger und Weltmeister kritische Worte.

Scott McTominay ist im Sommer 2024 für 30,5 Millionen Euro vom Premier-League-Riesen Manchester United zur SSC Neapel nach Italien gewechselt. Eine Summe, die schon damals für zu gering gehalten wurde.

Jedoch musste man in Manchester die finanziellen Vorgaben der Liga erfüllen und ist dadurch unter Druck geraten. Der Transfer wurde öffentlich schnell kritisiert.

Jetzt hat sich auch Marco Materazzi, Weltmeister von 2006, in einem Interview mit "Hajper" kritisch über den Transfer geäußert: "Ich verstehe nicht, wie United ihn für so wenig verkaufen konnte. Für mich ist er 60 bis 70 Millionen Pfund wert, aber er ging für 26 Millionen Pfund. Ist das einer der größten Transfer-Fehler der Geschichte? Ich denke ganz klar ja."