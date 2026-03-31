WM 2026: Die 10 größten Stadien der Fußballweltmeisterschaft

Schafft die Türkei es zur WM? Oder gelingt dem Kosovo die große Überraschung? So verfolgt ihr die Partie im TV, Stream und Ticker.

In einer packenden Play-Off-Partie steht es nach 45 Minuten zwischen dem Kosovo und der Türkei noch 0:0! Der erste Durchgang hält, was er verspricht und in Pristina geht es hochspannend zur Sache. Nach nervösem Beginn steigerten sich beide Teams und es entwickelte sich ein ausgeglichener Schlagabtausch auf beiden Seiten. Die Gäste haben insgesamt mehr vom Spiel, lassen aber immer wieder defensive Unsicherheiten aufblitzen, bei denen das Team von Franco Foda blitzschnell zur Stelle ist. Es ist alles offen und der zweite Durchgang könnte möglicherweise noch zu einem Drama werden.

Türkei : Cakir - Celik, Kabak, Bardakci, Kadioglu - Yüksek, Calhanoglu, Kökcü, Arda Güler, Yildiz - Aktürkoglu

Kosovo : Muric - Dellova, Hajrizi, Hajdari - Vojvoda, Gallapeni, Rexhbecaj, Hodza, Muslija - Asllani, Muriqi

WM-Quali live: So seht ihr die Türkei im Kosovo im TV und Stream

Die Türkei könnte zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder an einer Weltmeisterschaft teilnehmen.

Dafür fehlt dem Team um Real-Star Arda Güler noch ein Sieg. In Pristina trifft die Türkei auf den Kosovo.

Für den Kosovo könnte das Spiel ebenfalls historisch werden. Das Land, welches erst seit 2016 Mitglied der FIFA und UEFA ist, könnte sich erstmals für ein großes Turnier qualifizieren.

Im Halbfinale schaltete die Mannschaft die Slowakei mit 4:3 aus. Dabei traf unter anderem Bundesliga-Shootingstar Fisnik Asllani.

Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.