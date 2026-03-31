Schweden vs. Polen: Finale der WM-Quali-Playoffs im Stream - Ergebnis 3:2

ran Fußball WM 2026: Die 10 größten Stadien der Fußballweltmeisterschaft Videoclip • 01:46 Min Link kopieren Teilen

Eines der letzten WM-Tickets wird an Schweden oder Polen gehen. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?

Update, 22:45 Uhr: Polen und Lewandowski scheitern an Schweden Obwohl der Ball in der Nachspielzeit nur gefühlte 20 Sekunden im Feld ist, pfeift Vincic die Partie ab. Den Schweden wird es egal sein, denn sie lösen durch den 3:2 Sieg gegen Polen das Ticket für die Weltmeisterschaft, wo sie auf die Niederlande, Japan und Tunesien in der Gruppenphase treffen. Polen war über die gesamten 90 Minuten das klar bessere Team, doch scheiterte an der überragenden Chancenverwertung der Schweden und des glänzenden Torhüters Nordfeldt. Für Lewandowski könnte dies der letzte Auftritt im polnischen Dress gewesen sein. Schweden vs. Polen: Finale der WM-Quali-Playoffs im Ticker-Protokoll

Update., 21:35 Uhr: Schweden zur Halbzeit vorn Schweden geht mit einer 2:1 Führung gegen Polen in die Pause und darf von der WM-Qualifikation träumen. Dabei gehörten die ersten Minuten der Partie den Gästen. Kurz darauf wurde Schweden stärker und belohnte sich durch Elanga. Die Antwort von Zalewski ließ nicht lange auf sich warten. Kurz vor der Pause erhöhte Lagerbielke mit dem Kopf zum 2:1 Zwischenstand. Dass die Gäste hier nicht mehr Tore erzielten, liegt dabei am starken Nordfeldt, der allerdings angeschlagen zu sein scheint.

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Update., 20:10 Uhr: Aufstellungen Schweden: Nordfeldt - Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf - Svensson, Ayari, Karlström, Gudmundsson, Elanga, Nygren - Gyökeres Polen: Grabara - Bednarek, Wisniewski, Kiwior - Cash, Zalewski, Zielinski, S. Szymanski, Kaminski - Swiderski, Lewandowski Auch interessant: WM-Quali live - so seht ihr Kosovo vs. Türkei im TV & Stream

WM-Quali live: Hier seht ihr Schweden vs. Polen im TV & Stream Schweden oder Polen: Wer darf an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada teilnehmen? Das Duell zwischen den beiden Teams ist gleichzeitig auch das Aufeinandertreffen zweier europäischer Top-Stürmer. Während Schweden mit Viktor Gyökeres auflaufen wird, will Robert Lewandowski seine Polen zur WM schießen. Beide waren schon im Halbfinale spielentscheidend. Arsenal-Star Gyökeres erzielte beim 3:1-Erfolg gegen die Ukraine alle drei Treffer. Ex-Bayern-Star Lewandowski sorgte beim knappen 2:1-Sieg gegen Albanien für das zwischenzeitliche 1:1. Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.

Schweden vs. Polen heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Länderspiel statt? Partie: Schweden vs. Polen

Wettbewerb: WM-Playoffs (Finale)

Datum: 31. März 2026

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: Strawberry Arena (Solna)

Polen zu Gast in Schweden: Läuft das WM-Playoff-Finale heute live im Free-TV? Nein. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.

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Schweden vs. Polen heute live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen? Das Match zwischen Schweden und Polen kann auf DAZN gestreamt werden. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Einen Gratis-Stream gibt es nicht.

Schweden gegen Polen: Wo finde ich einen Liveticker zum Playoff-Finale der WM-Quali? Einen Liveticker für das Spiel zwischen Schweden und Polen gibt es auf ran.joyn.de.

Schweden trifft auf Polen: In welche WM-Gruppe kommt der Sieger? Der Sieger der Partie geht bei der WM in Gruppe F an den Start und trifft dort auf die Niederlande, Japan und Tunesien.

WM-Quali-Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Schweden gegen Polen Begegnung: Schweden vs. Polen

Datum und Uhrzeit: 31. März; 20:45 Uhr

Trainer: Graham Potter (Schweden), Jan Urban (Polen)

Free-TV: -

Livestream: DAZN

Liveticker: ran.joyn.de

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