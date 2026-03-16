Chukwuemeka und Wanner in Österreichs Kader für WM-Tests

Nach ihren erfolgreichen Verbandswechseln stehen Paul Wanner von der PSV Eindhoven und Carney Chukwuemeka von Borussia Dortmund vor dem Debüt in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat die beiden Mittelfeldspieler am Montag in den Kader für die anstehenden Tests berufen.

Das Duo könnte nun in den Länderspielen in Wien gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) zum Einsatz kommen. Anfang März wurden die wegweisenden Entscheidungen von Chukwuemeka und Wanner publik, einen Wechsel zum österreichischen Verband gemeistert zu haben. Rangnick hatte zuvor erfolgreich mit einer möglichen Teilnahme bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) geworben.

"Wir sind froh, dass sie sich für uns entscheiden haben", sagte Rangnick: "Sie haben während des Lehrgangs jetzt natürlich die Möglichkeit, sich für die WM zu empfehlen. Auf die nächsten zehn bis zwölf Jahre gesehen, bin ich auf jeden Fall überzeugt davon, dass sie uns weiterhelfen werden."

Wanner hatte bisher für die deutsche U-Nationalmannschaften gespielt. Die Entscheidung, den Verband zu wechseln und künftig für das Geburtsland seiner Mutter aufzulaufen, sei die "schwerste" seiner Karriere gewesen, hatte er bei Sky gesagt: "Die WM ist ein Traum für jeden Spieler. Aber wie jeder andere Spieler muss ich mir eine Nominierung verdienen."

Chukwuemeka wurde in Wien geboren und wuchs in England auf. Der Sohn nigerianischer Eltern durchlief auch mehrere U-Nationalteams auf der Insel.

Österreich spielt bei der WM (11. Juni bis 19. Juli) in Gruppe J gegen Titelverteidiger Argentinien, Algerien und Jordanien.