Deutscher Abend beim Baseball: Neuendorf mit "First Pitch"

ran Fußball WM 2026: Ittrich genervt! Diese Regeln funktionieren nicht Videoclip • 01:42 Min Link kopieren Teilen

Bernd Neuendorf winkte im Deutschland-Trikot einmal ins Publikum, holte mit seinem rechten Wurfarm gewaltig aus - und schmiss den Baseball dem Catcher ziemlich zielsicher in die Arme.

Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat beim Traditionsduell der Major League Baseball (MLB) zwischen den Boston Red Sox und den New York Yankees den traditionellen ersten Ball ("Ceremonial First Pitch") geworfen und damit den "deutschen Abend" im ältesten Stadion der Liga eröffnet. WM 2026: Nick Woltemade spielt im DFB-Team keine Rolle - warum eigentlich?

WM 2026 - Nagelsmann denkt gegen Paraguay über personelle Wechsel nach Es sei "unglaublich", sagte Neuendorf Focus online: "Die Red Sox sind auf uns zugekommen und das hat uns natürlich sehr gefreut. Das ist in der Tat eine große Ehre. Es ist eins der größten Spiele hier, Boston gegen New York. Aber nicht nur was meine Person betrifft, auch gegenüber dem deutschen Fan sind sie sehr freundlich." Fast 1000 vergünstigte Tickets wurden zur Einstimmung auf das WM-Sechzehntelfinale an deutsche Anhänger verkauft.

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