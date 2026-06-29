Brasilien: Ancelotti stellt Neymar mehr Spielzeit in Aussicht

Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat Superstar Neymar in der K.o.-Runde der Fußball-WM mehr Spielzeit in Aussicht gestellt.

"In der letzten Woche war seine Entwicklung sehr gut", sagte Ancelotti vor dem Sechzehntelfinale am Montag (19.00 Uhr) in Houston gegen Japan. Neymar sei "in der Lage", mehr als 15 Minuten wie bei seinem Comeback zuletzt gegen Schottland (3:0) zu spielen.

Erst einmal sollen es vorne aber wieder Vinicius Júnior und Co. richten. "Ich bin sehr zuversichtlich, die Spieler wissen genau, wie sie sich auf so ein Spiel vorbereiten müssen", sagte Ancelotti, der aber auch dem Gegner "großen Respekt" zollte. Japan sei "eines der besten Teams der Welt", so der Italiener.