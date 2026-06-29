Fußball WM 2026
Brasilien: Ancelotti stellt Neymar mehr Spielzeit in Aussicht
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ran Fußball
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Videoclip • 30 Sek
Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat Superstar Neymar in der K.o.-Runde der Fußball-WM mehr Spielzeit in Aussicht gestellt.
"In der letzten Woche war seine Entwicklung sehr gut", sagte Ancelotti vor dem Sechzehntelfinale am Montag (19.00 Uhr) in Houston gegen Japan. Neymar sei "in der Lage", mehr als 15 Minuten wie bei seinem Comeback zuletzt gegen Schottland (3:0) zu spielen.
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Erst einmal sollen es vorne aber wieder Vinicius Júnior und Co. richten. "Ich bin sehr zuversichtlich, die Spieler wissen genau, wie sie sich auf so ein Spiel vorbereiten müssen", sagte Ancelotti, der aber auch dem Gegner "großen Respekt" zollte. Japan sei "eines der besten Teams der Welt", so der Italiener.
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Das letzte Aufeinandertreffen hatte die Selecao im Oktober 2025 nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3 verloren. "Das war eine gute Erfahrung für uns, um zu sehen, wie stark Japan ist", sagte Ancelotti rückblickend über das Testspiel. Brasilien müsse es am Montagmittag (Ortszeit) "wie ein Finale angehen. Denn das ist es."
Die "Blauen Samurai" glauben derweil fest an eine Überraschung gegen den Rekordweltmeister. "Die WM beginnt jetzt. Wir wollen sie herausfordern und gewinnen", sagte der japanische Coach Hajime Moriyasu.
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