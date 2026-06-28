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WM 2026 - Deutschland vs. Paraguay: Das sind die voraussichtlichen Aufstellungen - Brown rechtzeitig fit?
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WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich
Videoclip • 01:59 Min
Die DFB-Elf spielt im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 gegen Paraguay. ran zeigt die voraussichtlichen Aufstellungen.
Nach der 1:2-Niederlage gegen Ecuador darf sich die DFB-Elf ab jetzt keine weiteren Ausrutscher erlauben. Im Sechzehntelfinale trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Paraguay. (Montag ab 22:30 Uhr im Liveticker)
Paraguay hat in Gruppe D eine ausgeglichene Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage. Am Ende schlossen die Südamerikaner die Gruppe auf dem dritten Platz ab.
Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationen in einem Turnier war im Achtelfinale der WM 2002. Damals gewann Deutschland mit 1:0.
Nathaniel Brown konnte im Abschlusstraining wieder teilnehmen und wird wohl in der Startelf stehen. Ansonsten vertraut Nagelsmann wohl der gleichen Mannschaft wie zuvor.
ran zeigt die voraussichtlichen Aufstellungen.
WM 2026: Die voraussichtliche Deutschland-Aufstellung
Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown - Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala, Wirtz - Havertz
WM 2026: Die voraussichtliche Paraguay-Aufstellung
Paraguay: Gill - Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete, Cáceres - Cubas, Diego Gómez - Almirón, Galarza - Enciso, Sanabria.
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