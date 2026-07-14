Fußball
DFB-Team droht nächstes Top-Talent zu verlieren: Gladbach-Youngster wohl vor Entscheidung für Marokko
Veröffentlicht:von ran.de
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Nach WM-Aus: DFB rechnet mit Millionen-Minus
Videoclip • 01:09 Min • Ab 12
Auf den DFB könnte der nächste schmerzhafte Talentverlust zukommen. Gladbach-Juwel Wael Mohya steht laut einem Medienbericht vor einem Verbandswechsel und könnte künftig für Marokko statt für Deutschland auflaufen.
Dem DFB droht offenbar der Verlust eines weiteren vielversprechenden Nachwuchsspielers. Nach Informationen der "Bild" steht Gladbach-Talent Wael Mohya kurz vor einem Verbandswechsel und könnte sich künftig für Marokko statt für Deutschland entscheiden.
Der Offensivspieler wurde in Mettmann geboren und lief bislang für die deutschen U-Nationalmannschaften auf. Zwischen der U16 und U18 absolvierte er insgesamt sieben Länderspiele für den DFB. Aufgrund seiner familiären Wurzeln ist er jedoch auch für Marokko spielberechtigt.
Dem Bericht zufolge haben bereits konkrete Gespräche mit dem marokkanischen Verband stattgefunden. Eine offizielle Entscheidung steht zwar noch aus, die Tendenz soll jedoch klar sein.
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DFB verliert nächstes Talent
Dass sich dieser Schritt anbahnt, hatte sich bereits im Frühjahr angedeutet. Im März sagte Mohya eine Einladung zur deutschen U18-Nationalmannschaft kurzfristig ab. Statt mit dem DFB-Nachwuchs in der Qualifikation zur U19-Europameisterschaft anzutreten, blieb er in der Länderspielpause bei Borussia Mönchengladbach und trainierte beim Bundesligisten.
Für den DFB wäre ein Verbandswechsel ein schmerzhafter Verlust. Mohya zählt zu den größten Talenten seines Jahrgangs in Deutschland und wird bereits mit einem Marktwert von 17 Millionen Euro geführt. Sollte er sich tatsächlich für Marokko entscheiden, würde dem deutschen Verband ein weiterer hochveranlagter Nachwuchsspieler verloren gehen.
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