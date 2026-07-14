Auf den DFB könnte der nächste schmerzhafte Talentverlust zukommen. Gladbach-Juwel Wael Mohya steht laut einem Medienbericht vor einem Verbandswechsel und könnte künftig für Marokko statt für Deutschland auflaufen.

Dem DFB droht offenbar der Verlust eines weiteren vielversprechenden Nachwuchsspielers. Nach Informationen der "Bild" steht Gladbach-Talent Wael Mohya kurz vor einem Verbandswechsel und könnte sich künftig für Marokko statt für Deutschland entscheiden.

Der Offensivspieler wurde in Mettmann geboren und lief bislang für die deutschen U-Nationalmannschaften auf. Zwischen der U16 und U18 absolvierte er insgesamt sieben Länderspiele für den DFB. Aufgrund seiner familiären Wurzeln ist er jedoch auch für Marokko spielberechtigt.

Dem Bericht zufolge haben bereits konkrete Gespräche mit dem marokkanischen Verband stattgefunden. Eine offizielle Entscheidung steht zwar noch aus, die Tendenz soll jedoch klar sein.