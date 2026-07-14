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WM 2026 - Haaland präsentiert Waschbären, Norwegens Kronprinz trommelt: 90.000 Fans empfangen Norweger in Oslo
Aktualisiert:von SID / ran.de
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WM 2026: Nanu?! Haaland mit Waschbär auf dem Arm
Videoclip • 01:01 Min
Die norwegische Mannschaft und die Fans begeisterten Fußballfans weltweit. Nach dem Ausscheiden der Norweger bei der WM 2026 feiern 90.000 Fans ihre Mannschaft ein letztes Mal lautstark - mit dabei ist auch Norwegens Kronprinz Haakon, der Vollgas an der Trommel gibt. Außerdem präsentiert Erling Haaland einen Waschbären als Souvenir.
Das letzte "Ruuh" hatte es noch einmal in sich: Oslo hat der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft nach ihrem historischen WM-Auftritt einen begeisterten Empfang bereitet.
Zehntausende Menschen feierten das Team am Montagabend auf dem Schlossplatz in der Hauptstadt. Gemeinsam mit Kronprinz Haakon, der an der Trommel überzeugte, und den Fans stimmten die Spieler ihren mittlerweile legendären Wikinger-Schlachtruf an.
"Ich habe mein Bestes gegeben, wir sind etwas ins Hintertreffen geraten. Sie haben gut gerudert", gab Haakon hinterher an.
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Erling Haaland präsentiert Waschbären
"Es ist einfach unglaublich, die ganze Unterstützung zu sehen, die wir erfahren, und wie das ganze Land hinter uns steht. So viel Freude, Lächeln und gute Laune. Es ist wirklich fantastisch", sagte Norwegens Kapitän Martin Ödegaard dem öffentlich-rechtlichen Sender "NRK".
Nach Polizeiangaben strömten rund 90.000 Menschen zu den Feierlichkeiten. Norwegen war am Samstag durch ein 1:2 nach Verlängerung gegen England ausgeschieden, hatte bei der vierten WM-Teilnahme mit dem Erreichen des Viertelfinals aber das beste Ergebnis der Verbandsgeschichte erzielt.
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Das Team war um kurz nach 19.00 Uhr in Oslo gelandet. Anschließend ging es mit dem Bus direkt zum Königsschloss, wo König Harald die Mannschaft ehrte. Entlang der Strecke begrüßten zahlreiche Fans ihre Mannschaft mit Fahnen und Trikots. Als das Team dann gegen 21.30 Uhr zur Party auf dem Schlossplatz eintraf, wurde sie von frenetischem Jubel empfangen.
Nicht mehr dabei war da allerdings Starstürmer Erling Haaland, der nach dem Königsempfang nach "NRK"-Informationen einen Flug erreichen musste.
Der City-Star sorgte dafür bei der Ankunft in Norwegen für Aufsehen, als er das Flugzeug mit einem ausgestopften Waschbären verließ. Das Souvenier soll rund 750 Dollar gekostet haben und stammt aus einem Western-Laden aus Dallas.
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