ran Fußball WM 2026: Nanu?! Haaland mit Waschbär auf dem Arm Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Die norwegische Mannschaft und die Fans begeisterten Fußballfans weltweit. Nach dem Ausscheiden der Norweger bei der WM 2026 feiern 90.000 Fans ihre Mannschaft ein letztes Mal lautstark - mit dabei ist auch Norwegens Kronprinz Haakon, der Vollgas an der Trommel gibt. Außerdem präsentiert Erling Haaland einen Waschbären als Souvenir.

Das letzte "Ruuh" hatte es noch einmal in sich: Oslo hat der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft nach ihrem historischen WM-Auftritt einen begeisterten Empfang bereitet. Zehntausende Menschen feierten das Team am Montagabend auf dem Schlossplatz in der Hauptstadt. Gemeinsam mit Kronprinz Haakon, der an der Trommel überzeugte, und den Fans stimmten die Spieler ihren mittlerweile legendären Wikinger-Schlachtruf an. "Ich habe mein Bestes gegeben, wir sind etwas ins Hintertreffen geraten. Sie haben gut gerudert", gab Haakon hinterher an.

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