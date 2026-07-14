:newstime Frankreich steht im WM-Halbfinale Videoclip • 33 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ex-Bayern-Star Valérien Ismaël spricht vor dem Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien im ran-Interview über die Stärken des französischen Teams und die Zukunft von Michael Olise. Zudem verrät er, was sich bei Deutschland unter Jürgen Klopp verändern wird.

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Valerien Ismael: "Zuversichtlich, dass es diesmal klappt" ran: Bei den Franzosen ist die WM bislang optimal verlaufen. Sowohl die Offensive als auch die Defensive haben im Turnierverlauf überzeugt. Wo sehen Sie noch Steigerungspotenzial? Valerien Ismael: Sie haben schon ihr Maximum erreicht, können aber noch effektiver werden. Gerade im Halbfinale sollte man zusehen, dass die erste Chance schon sitzt. Die Franzosen sind flexibel, dominant am Ball, können sich aber auch zurückziehen und auf Umschaltmomente setzen. Da haben sie eine extreme Qualität und können Spanien wehtun. Wenn sie in der Lage sind, die erste Chance direkt zu nutzen, haben wir eine gute Chance, das Halbfinale zu gewinnen. ran: Spanien hat Frankreich zuletzt im Halbfinale der EM und der Nations League besiegt. Wer ist diesmal Favorit? Ismael: Ich bin zuversichtlich, dass es es diesmal klappt. Die Spanier müssen extrem aggressiv und sehr gut im Gegenpressing agieren. Wir werden ein taktisch geprägtes Spiel auf höchstem Niveau sehen. Bei Frankreich hat sich Olise nochmal unglaublich entwickelt. Dembele ist eine zusätzliche Waffe auf höchstem Niveau, was er vor zwei Jahren vielleicht noch nicht war. Junge Spieler wie Doue und Barcola sind noch reifer und in einer unglaublichen Verfassung. Wir haben die offensive Kraft, um jedem Gegner wehzutun. ran: Lamine Yamal wird voraussichtlich auf Theo Hernandez oder Lucas Digne treffen. Welchen der beiden Linksverteidiger sehen Sie eher als geeigneten Gegenspieler an? Ismael: Digne hat die Nase vorne, weil er stabiler, konstanter und aggressiver ist. Er ist wohl der bessere Verteidiger, während Hernandez nach vorne enorm gut ist. Wenn wir aber vier so starke offensive Spieler haben, dann kann man es sich leisten, einen eher defensiven Außenverteidiger zu wählen. Digne wäre für mich die richtige Wahl. WM 2026 - Jude Bellingham reagiert genervt auf Kritik von Thomas Tuchel: "Haben versucht, ein positives Umfeld zu entwickeln"

WM 2026: Frankreich vs. Spanien heute live - Halbfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

Valerien Ismael: "Der Sieger wird Weltmeister" ran: Das Spiel gilt für viele als vorgezogenes Finale. Sehen sie das auch so? Ismael: Ich gehe davon aus, dass der Sieger des Spiels Weltmeister wird. Wenn man die ganze WM betrachtet, sind das die beiden Mannschaften, die alles dominiert haben und sehr konstant waren. Auch in schwierigen Spielen waren sie nie wirklich in Gefahr, zu verlieren. Sie haben Stärke ausgestrahlt. England und Argentinien mussten wirklich leiden in vielen Spielen, um weiterzukommen. Das zeigt, dass sie mental stark sind, aber für den Titel wird das nicht reichen. ran: Ist bei den Franzosen in den ganz engen Momenten weiterhin Mbappe besonders gefordert, den Unterschied zu machen oder sehen Sie alle gleich in der Verantwortung? Ismael: Nein, man hat schon während der WM gesehen, dass es um die Unterschiedsspieler geht. Spanien hat Lamine Yamal, Frankreich hat Mbappe, doch auch andere. Wenn er nicht trifft, dann kommt Dembele und wenn er nicht trifft, dann kommt Olise. Er hat zwar noch kein Tor geschossen, aber ist mit seinen Assists und seiner Kreativität da, wenn es sonst nicht klappt. Man hat Barcola und Cherki auf der Bank, die ein unglaubliches Niveau haben. Man sieht, dass die Taktik und die Aufstellungen für die Unterschiedsspieler gemacht sind - so wie bei England für Kane und Argentinien für Messi. Das französische Spiel ist perfekt für Mbappe und er hat mit Olise jemanden, der ihm die Bälle optimal in den Raum spielt. Gegen die hohe Linie von Spanien und das aggressive Gegenpressing wird er Platz haben, um seine Schnelligkeit auszuspielen. Und ich bezweifle, dass Spanien auf einmal die Taktik komplett umstellt und tief steht.

Michael Olise und FC Bayern: Das sagt Valerien Ismael ran: Olise hat während der WM nochmals an Popularität gewonnen. Kann der FC Bayern ihn überhaupt langfristig halten? Ismaël: Wenn ein Verein in Deutschland einen solchen Spieler halten kann, dann ist das Bayern München. Dortmund, Leipzig oder andere gute Vereine sind nicht in der Lage, solche Spieler zu halten. Bayern weiß um die Bedeutung von Olise und wird nicht einfach seinen Leistungsträger abgeben. So ein Spieler kostet auf dem Markt mittlerweile 150 Millionen Euro. Von daher bin ich überzeugt, dass er Bayern nicht verlassen wird. ran: Bei Deutschland hat ein solcher Unterschiedsspieler gefehlt, was zum frühen Aus gegen Paraguay geführt hat. Man hat aber auch gesehen, dass sich Frankreich gegen Paraguay schwer getan hat. Wurde Deutschland ein wenig zu scharf kritisiert? Ismaël: Paraguay hat gegen Frankreich nochmal etwas draufgelegt. Gegen Deutschland haben sie taktisch defensiv gespielt und den gleichen Gameplan gehabt. Gegen Frankreich haben sie aber wirklich unfair gespielt und alles versucht, um die Franzosen aus dem Spiel zu bringen. Sie haben gemerkt, dass sie anders nicht durchkommen. Gegen Deutschland hat das gereicht, aber gegen Frankreich nicht. Doue kam von der Bank und hat es geschafft, den Elfmeter rauszuholen. Darum geht es bei der WM. Wen es nicht klappt, wie du es dir vorstellst, musst du einen anderen Weg finden und dich daran anpassen, was der Gegner dir anbietet. Wenn es um den Kampf geht, musst du dich im Zweikampf behaupten und dir nichts gefallen lassen. Du musst aber am Limit bleiben, denn eine Rote Karte wäre fatal. Frankreich hat das überragend gemacht, weil sie cool und ruhig geblieben sind. Es war mehr als grenzwertig und der Schiedsrichter hat viel laufen lassen, aber das gehört auch dazu. DFB-Team - Belgien-Legende Pfaff: Hätte Nagelsmann nicht so viel Verantwortung gegeben

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