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Fußball-WM: Gemeinsame Ausrichtung von Frankreich und Deutschland 2038 oder 2042?

Veröffentlicht:

von ran.de

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WM 2026: Yamals Boxershorts sorgen für Mega-Hype um deutsche Marke

Videoclip • 01:04 Min

Die WM 2026 ist gerade erst zu Ende gegangen, doch der Blick richtet sich bereits in die Zukunft. Ein Medienbericht aus Frankreich bringt jetzt eine mögliche gemeinsame WM-Bewerbung mit Deutschland ins Spiel.

Richtet Deutschland in einigen Jahren wieder eine Fußball-WM aus? Schon im vergangenen November äußerte DFB-Präsident Bernd Neuendorf entsprechende Überlegungen, die eine Bewerbung für die WM 2038 oder 2042 beinhalten.

Jetzt allerdings bringt die französische Zeitung "Le Parisien" eine Alternative ins Gespräch. So spekuliert das Blatt über eine mögliche gemeinsame Bewerbung von Frankreich und Deutschland.

Das französische Sportministerium gab bereits 2024 eine Untersuchung in Auftrag, ob das Land grundsätzlich für eine WM-Ausrichtung gewappnet sei. Das Ergebnis war positiv, allerdings deuten die Zeichen darauf hin, dass die WM 2038 oder 2042 bereits mit 64 Nationen ausgetragen wird.

Im Zuge dessen wäre eine gemeinsame Bewerbung mit einem weiteren Land womöglich angebracht, um die Belastungen für die Infrastruktur zu verteilen.

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Weltmeisterschaften 2030 und 2034 bereits vergeben

Die kommenden Weltmeisterschaften sind bereits vergeben. 2030 richten Spanien, Portugal und Marokko das Turnier aus, wobei jeweils ein Spiel auch in Argentinien, Uruguay und Paraguay ausgetragen wird, um das 100-jährige Bestehen der WM zu feiern.

2034 findet die WM in Saudi-Arabien statt. Danach ist alles offen. Allerdings käme für 2038 dem aktuellen Rotationsprinzip der FIFA bei WM-Vergaben folgend eigentlich nur der CONCACAF-Verband infrage - weshalb sich US-Präsident Donald Trump bereits wieder für die USA starkgemacht hat.

Eine europäische Bewerbung wäre folglich erst für 2042 wieder denkbar - sollten die Regularien nicht angepasst werden. Frankreich war zuletzt 1998 WM-Gastgeber, Deutschland folgte acht Jahre später.

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