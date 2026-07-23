Die WM 2026 ist gerade erst zu Ende gegangen, doch der Blick richtet sich bereits in die Zukunft. Ein Medienbericht aus Frankreich bringt jetzt eine mögliche gemeinsame WM-Bewerbung mit Deutschland ins Spiel.

Richtet Deutschland in einigen Jahren wieder eine Fußball-WM aus? Schon im vergangenen November äußerte DFB-Präsident Bernd Neuendorf entsprechende Überlegungen, die eine Bewerbung für die WM 2038 oder 2042 beinhalten.

Jetzt allerdings bringt die französische Zeitung "Le Parisien" eine Alternative ins Gespräch. So spekuliert das Blatt über eine mögliche gemeinsame Bewerbung von Frankreich und Deutschland.

Das französische Sportministerium gab bereits 2024 eine Untersuchung in Auftrag, ob das Land grundsätzlich für eine WM-Ausrichtung gewappnet sei. Das Ergebnis war positiv, allerdings deuten die Zeichen darauf hin, dass die WM 2038 oder 2042 bereits mit 64 Nationen ausgetragen wird.

Im Zuge dessen wäre eine gemeinsame Bewerbung mit einem weiteren Land womöglich angebracht, um die Belastungen für die Infrastruktur zu verteilen.