WM 2026
DFB-Team: Lennart Karl droht WM-Aus - das sind die Ersatzkandidaten
Veröffentlicht:von Luis Woppmann
ran Fußball
DFB-Team: WM-Aus für Bayern-Star? Nagelsmann mit Schock-Nachricht
Videoclip • 02:01 Min
Nach seiner Trainingsverletzung ist unklar, ob Lennart Karl bei der WM spielen kann. ran zeigt, wer für den Bayern-Youngstar nachnominiert werden könnte.
Schlechte Nachrichten für die deutsche Nationalmannschaft: Lennart Karl hat sich im Training vor der WM-Generalprobe gegen die USA verletzt.
"Leider hat sich Lenny heute verletzt im Training. Da müssen wir abwarten, was rauskommt. Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus und machen ein Bild, in Ruhe", erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Und weiter: "Er muss jetzt selber erst einmal die Situation verarbeiten, wir auch. Dafür brauchen wir eine Diagnose. Und dann schauen wir, ob wir im Turnier hoffentlich mit ihm weitermachen können, oder ob wir einen Spieler nachnomminieren."
ran zeigt, wer im Falle eines WM-Aus für den 18-Jährigen nachnominiert werden könnte.
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Said El Mala (19 Jahre, 1. FC Köln)
Die Nichtnominierung von Said El Mala war neben der Rückkehr von Manuel Neuer wohl der größte Diskussionspunkt nach der Kaderbekanntgabe für die WM-Endrunde. Der 19-Jährige spielte in dieser Saison groß auf und trägt großen Anteil daran, dass der "Effzeh" auch in der kommenden Saison im deutschen Oberhaus spielen darf.
"Er hat eine tolle Rückrunde gespielt, gut gescort", lobte Nagelsmann seine Leistungen bei der Nominierungs-Pressekonferenz. Dabei erklärte er auch, wieso er sich letzten Endes gegen eine Nominierung des Shootingstars entschieden hatte: "Er passt aber natürlich auch zu der Spielidee von Köln sehr gut. Die Frage war: Ist er schon so weit für unsere Spielidee in einer anderen Angriffshöhe? Wenn man die Heatmap in Köln sieht, ist die nah am eigenen Tor."
El Mala war erstmals im Kader der Nationalmannschaft im November 2025 gegen Luxemburg, ehe er vor dem zweiten Spiel der Länderpause zur U21 abreiste. Beim 2:0-Erfolg der DFB-Elf wurde er nicht eingesetzt.
Chris Führich (28 Jahre, VfB Stuttgart)
Nach einer enttäuschenden letzten Saison fand Chris Führich in dieser Spielzeit wieder zu alter Stärke zurück und konnte 14 Scorerpunkte in der Bundesliga verbuchen. In den restlichen Wettbewerben lief es allerdings eher durchwachsen für den 28-Jährigen: In der Europa-League kam in zwölf Spielen nur eine Vorlage dazu, im DFB-Pokal ein Tor.
Seine Nichtnominierung begründete Nagelsmann damit, dass er bei der Nationalmannschaft "nie sein VfB-Gesicht zeigen" konnte. Das "Befreite", das er sich in Stuttgart in dieser Saison erarbeitet hatte, hätte demnach bei seinen DFB-Einsätzen gefehlt.
Zudem erklärte der Bundestrainer, dass Führich im Vergleich zu seinem Teamkollegen Jamie Leweling nicht so variabel einsetzbar wäre: "Wir haben uns für Jamie entschieden, weil er mehrere Positionen abdecken kann."
Führich durfte bereits neun Mal für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen, unter anderem war er für die Heim-EM 2024 nominiert.
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Kevin Schade (24 Jahre, FC Brentford)
Kevin Schade wechselte im Winter der Saison 2022/23 vom SC Freiburg in die Premier League. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entwickelte er sich in den letzten beiden Saisons zum Stammspieler beim FC Brentford. In dieser Spielzeit kommt der 24-Jährige auf acht Tore und drei Vorlagen und belegte mit seiner Mannschaft den neunten Tabellenplatz.
Im März war Schade überraschend für die Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana nominiert worden, wurde allerdings nicht eingesetzt. Damals sagte Nagelsmann: "Von Konterspielern wie Karim Adeyemi, Maximilian Beier oder Kevin Schade werden maximal ein oder zwei zur WM mitfahren. Wir wollen Kevin Schade eine Chance geben, auf dasselbe Niveau bei den "Soft Facts" zu kommen wie die anderen beiden, die viele der Spieler aus der Nationalmannschaft und Vereine kennen."
Schade kommt bisher auf fünf Einsätze für die deutsche A-Nationalmannschaft.
Karim Adeyemi (24 Jahre, Borussia Dortmund)
Karim Adeyemi hatte in dieser Saison mit starken Leistungsschwankungen zu kämpfen und fand sich in der Rückrunde immer häufiger auf der Bank wieder. Dennoch brachte es der 24-Jährige auf solide sieben Tore und vier Vorlagen.
Bei der Pressekonferenz lobte Nagelsmann vor allem das Verhalten des BVB-Profis: "Menschlich, wie der das aufgefasst hat, wie der reagiert hat – 1A. Auch im Nachhinein dann die Nachrichten, wie er das auffasst, das ist mir schon wichtig zu betonen, hat er wirklich gut gemacht." Zudem zog er den Vergleich zu seinem Teamkollegen Maxi Beier, welche "gegenüber Karim deutlich mehr gespielt" hat.
Bisher spielte der Flügelstürmer elf Mal für die DFB-Elf. Zuletzt stand er im Oktober 2025 in der WM-Qualifikation gegen Nordirland auf dem Platz.
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