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DFB-Team: Pressekonferenz mit Nathaniel Brown vor der WM 2026 im Liveticker
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:02 Min
Nach der Ankunft in den USA spricht DFB-Star Nathaniel Brown auf der DFB-Pressekonferenz. ran zeigt die wichtigsten Aussagen ab 21:00 Uhr im Liveticker.
Zwei Tage vor der WM-Generalprobe des DFB-Teams gegen die USA (Sa., ab 20:30 Uhr im Liveticker) gibt es die nächste Pressekonferenz rund um die Nationalmannschaft.
Am Donnerstagabend ab 21:00 Uhr deutscher Zeit stellt sich Eintracht Frankfurts Nathaniel Brown den Fragen der Journalisten. Der Linksverteidiger sorgt derzeit für Schlagzeilen, weil er sich mit dem FC Bayern München über einen Wechsel einig sein soll.
ran fasst die wichtigsten Aussagen von Brown im Liveticker zusammen.
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+++ DFB-PK mit Nathaniel Brown aus den USA +++
Am 4. Juni ab 21:00 Uhr begrüßt der DFB die Medienvertreter zur Pressekonferenz mit Eintracht Frankfurts Nathaniel Brown.
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