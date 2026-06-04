Die Proteste in Mexiko von Lehrern, die gegen niedrige Löhne protestieren, haben eine neue Eskalationsstufe.

Die Lehrerproteste in Mexiko-Stadt haben kurz vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft eine neue Dimension erreicht.

Demonstranten in Mexiko stürmten am Mittwoch ein Regierungsgebäude, dabei setzten sie Laternenmasten als Rammböcke ein, um sich gewaltsam Zutritt zur Zentrale des Bildungsministeriums in der Hauptstadt zu verschaffen.

Bereits am Dienstag hatte eine abgespaltene Gruppe der Lehrergewerkschaft CNTE riesige Plastikstatuen von Spielern mit Hilfe von Seilen umgerissen, ihnen die Trikots ausgezogen und diese verbrannt.