ran Fußball WM 2026: Mbappe unschlagbar? Fünf Traumtore im Training Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Nach der Ankunft in den USA spricht DFB-Star Nathaniel Brown auf der DFB-Pressekonferenz. ran zeigt die wichtigsten Aussagen im Liveticker.

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+++ Update, 22:27 Uhr: Das war es mit dem Liveticker +++ Nun ist die Pressekonferenz mit Nathaniel Brown schon wieder vorbei. Vielen Dank fürs Mitlesen.

+++ Update, 22:25 Uhr: Brown lässt sich zu Bayern-Gerücht nicht locken +++ "Mich beeinflusst das nicht. Ich freue mich jetzt einfach extrem, dass ich bei der Nationalmannschaft dabei bin", erklärte der Nationalspieler, dass das Bayern-Gerücht für ihn keine Ablenkung darstellt.

+++ Update, 22:23 Uhr: Brown spricht über seinen Vater und die US-Staatsbürgerschaft +++ "Für mich war früh klar, dass ich nur für Deutschland spielen will. Ich habe aktuell auch keinen Kontakt zu meinem Vater", sagte Brown, der einen US-amerikanischen Vater hat.

+++ Update, 22:21 Uhr: Brown: "Ich verspüre keinen Druck" +++ "Ich verspüre ehrlich gesagt keinen Druck. Wir wollen die letzten beiden WM-Turniere vergessen und uns auf das freuen, was jetzt kommt", sagte Brown.

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+++ Update 22:20 Uhr: Brown: "Das ist echt verrückt hier" +++ "Von Tag zu Tag steigt die Vorfreude. Wir kommen aus dem Hotel raus, so viele Fans warten auf uns. Das ist echt verrückt hier, aber macht sehr viel Spaß", sagte Brown über die Tage in den USA vor dem Turnierstart.

+++ Update, 22:18 Uhr: Brown mit Lob für Nmecha +++ "Wer mich schon sehr beeindruckt, ist Felix Nmecha. Wie er das auf seiner Position macht mit der Power, er ist auf seiner Position richtig stark. Aber auch Jamal Musiala", sagte Brown über die Spieler, die ihn im DFB-Team bislang am meisten beeindrucken.

+++ Update, 22:16 Uhr: Brown will Ego hinten anstellen +++ "Mir ist egal, ob ich spiele oder nicht. Wir müssen für das große Ziel, das eigene Ego hinten anstellen", sagte Brown über den Konkurrenzkampf mit David Raum.

+++ Update, 22:14 Uhr: Brown über Neuer: "Er ist ein sehr netter Mensch" +++ "Ich erlebe Manu ganz normal, aber ich kenne ihn auch noch nicht so lange. Er ist ein sehr netter Mensch. Wir haben aber auch andere starke Torhüter", sagte Brown zu Neuer.

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+++ Update, 22:12 Uhr: Brown schweigt zu Bayern-Gerüchten +++ "Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deshalb werde ich das heute auch nicht kommentieren. Ich freue mich auf die WM, bin jetzt hier", sagte Brown.

+++ Update, 22:11 Uhr: Jetzt geht's los +++ Nun beginnt die Pressekonferenz mit Nathaniel Brown.

+++ Update, 21:43 Uhr: PK-Beginn verschiebt sich wohl +++ Die Pressekonferenz mit Nathaniel Brown startet wohl erst um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

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