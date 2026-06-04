Fußball
DFB-Team: Pressekonferenz mit Nathaniel Brown vor der WM 2026 im Liveticker - klare Ansage zu Bayern-Gerücht
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Mbappe unschlagbar? Fünf Traumtore im Training
Videoclip • 01:02 Min
Nach der Ankunft in den USA spricht DFB-Star Nathaniel Brown auf der DFB-Pressekonferenz. ran zeigt die wichtigsten Aussagen im Liveticker.
Zwei Tage vor der WM-Generalprobe des DFB-Teams gegen die USA (Sa., ab 20:30 Uhr im Liveticker) gab es die nächste Pressekonferenz rund um die Nationalmannschaft.
Am Donnerstagabend stellte sich Eintracht Frankfurts Nathaniel Brown den Fragen der Journalisten. Der Linksverteidiger sorgt derzeit für Schlagzeilen, weil er sich mit dem FC Bayern München über einen Wechsel einig sein soll.
ran fasst die wichtigsten Aussagen von Brown im Liveticker zusammen.
Nächste Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Freitag, 05.06. 14:30 • Tennis
French Open live: Halbfinals der Männer mit Zverev im Stream
450 MinBald verfügbar
Freitag, 05.06. 14:30 • Tennis
French Open live: Halbfinals der Männer mit Zverev im Stream
450 Min
+++ Update, 22:27 Uhr: Das war es mit dem Liveticker +++
Nun ist die Pressekonferenz mit Nathaniel Brown schon wieder vorbei. Vielen Dank fürs Mitlesen.
+++ Update, 22:25 Uhr: Brown lässt sich zu Bayern-Gerücht nicht locken +++
"Mich beeinflusst das nicht. Ich freue mich jetzt einfach extrem, dass ich bei der Nationalmannschaft dabei bin", erklärte der Nationalspieler, dass das Bayern-Gerücht für ihn keine Ablenkung darstellt.
+++ Update, 22:23 Uhr: Brown spricht über seinen Vater und die US-Staatsbürgerschaft +++
"Für mich war früh klar, dass ich nur für Deutschland spielen will. Ich habe aktuell auch keinen Kontakt zu meinem Vater", sagte Brown, der einen US-amerikanischen Vater hat.
+++ Update, 22:21 Uhr: Brown: "Ich verspüre keinen Druck" +++
"Ich verspüre ehrlich gesagt keinen Druck. Wir wollen die letzten beiden WM-Turniere vergessen und uns auf das freuen, was jetzt kommt", sagte Brown.
+++ Update 22:20 Uhr: Brown: "Das ist echt verrückt hier" +++
"Von Tag zu Tag steigt die Vorfreude. Wir kommen aus dem Hotel raus, so viele Fans warten auf uns. Das ist echt verrückt hier, aber macht sehr viel Spaß", sagte Brown über die Tage in den USA vor dem Turnierstart.
+++ Update, 22:18 Uhr: Brown mit Lob für Nmecha +++
"Wer mich schon sehr beeindruckt, ist Felix Nmecha. Wie er das auf seiner Position macht mit der Power, er ist auf seiner Position richtig stark. Aber auch Jamal Musiala", sagte Brown über die Spieler, die ihn im DFB-Team bislang am meisten beeindrucken.
+++ Update, 22:16 Uhr: Brown will Ego hinten anstellen +++
"Mir ist egal, ob ich spiele oder nicht. Wir müssen für das große Ziel, das eigene Ego hinten anstellen", sagte Brown über den Konkurrenzkampf mit David Raum.
+++ Update, 22:14 Uhr: Brown über Neuer: "Er ist ein sehr netter Mensch" +++
"Ich erlebe Manu ganz normal, aber ich kenne ihn auch noch nicht so lange. Er ist ein sehr netter Mensch. Wir haben aber auch andere starke Torhüter", sagte Brown zu Neuer.
Neueste Fußball-Videos
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern mit Nathaniel Brown einig? Fans spüren Woltemade-Vibes
Videoclip • 02:01 Min
ran Fußball
WM 2026: Mbappe unschlagbar? Fünf Traumtore im Training
Videoclip • 01:02 Min
ran Fußball
WM 2026: Olise on fire! Krasse Skills des Bayern-Stars
Videoclip • 01:01 Min
+++ Update, 22:12 Uhr: Brown schweigt zu Bayern-Gerüchten +++
"Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deshalb werde ich das heute auch nicht kommentieren. Ich freue mich auf die WM, bin jetzt hier", sagte Brown.
+++ Update, 22:11 Uhr: Jetzt geht's los +++
Nun beginnt die Pressekonferenz mit Nathaniel Brown.
+++ Update, 21:43 Uhr: PK-Beginn verschiebt sich wohl +++
Die Pressekonferenz mit Nathaniel Brown startet wohl erst um 22:00 Uhr deutscher Zeit.
+++ DFB-PK mit Nathaniel Brown aus den USA +++
Am 4. Juni ab 21:20 Uhr begrüßt der DFB die Medienvertreter zur Pressekonferenz mit Eintracht Frankfurts Nathaniel Brown. Allerdings verzögert sich die Veranstaltung.
Weitere WM-News
WM
Ronaldo, Messi & Co: Für diese Stars dürfte 2026 die letzte WM sein
WM
Neuer fehlt weiter im Teamtraining - Einsatz gegen USA fraglich
WM
WM 2026 - DFB-Team: So könnte Deutschland ins Finale einziehen - Hammer-Gegner im Achtelfinale?
WM
WM 2026: Deutschland vs. Curacao live im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker - alle Infos zum Auftaktspiel der DFB-Elf
WM
Neues Sommermärchen? DFB plant wohl WM-Bewerbung
WM
WM 2026: Spielplan Deutschland - Termine, Gegner und Anstoßzeiten des DFB-Teams