ran Fußball Jürgen Klopp: Seine ersten Worte als Bundestrainer Videoclip • 01:52 Min Link kopieren Teilen

Sein Berater, sein Boss, seine Frau: Wer im Umfeld von Jürgen Klopp wichtig ist - ein Blick in den Kosmos des neuen Bundestrainers.

Klopp-Kosmos: Die Familie Klopp ist seit 2005 in zweiter Ehe mit der Kinderbuchautorin Ulla Sandrock verheiratet - "der wichtigste Vertrag meines Lebens", sagt er. Alle News zur Klopp-Vorstellung im Ticker Als er 2022 bei Liverpool verlängert, meint er: "Ulla will bleiben." Als er 2024 ausgebrannt geht: "Natürlich will Ulla, dass es mir gut geht." Beide brachten inzwischen erwachsene Söhne in die Ehe ein, sind jetzt Großeltern. Opa zu sein, meint Klopp, sei "das Schönste, was ich in den letzten 30 Jahren erlebt habe".

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Klopp-Kosmos: Der Berater Marc Kosicke sitzt "als kleiner Junge" im Weserstadion und empfindet: Hass! Auf den FC Bayern und seine "Mia-san-mia-Attitüde", mit der die Münchner seine Bremer immer und immer wieder besiegen. Jahre später und nach einem zufälligen Treffen mit Uli Hoeneß entwickelt Kosicke daraus den berühmten Bayern-Slogan. Auch gilt er als "Erfinder" des Trainer-Beraters, bis 2021 stand er auch Julian Nagelsmann zur Seite. Seine Agentur "Projectfive" (2007 als "Projekt b" mit Oliver Bierhoff gegründet) zählt auch Zehnkämpfer Niklas Kaul und Handballer Juri Knorr zu ihren Klienten. Kosicke saß am Tisch, als der DFB und Klopp verhandelten - und gehört nun auch zum Klopp-Team beim DFB. Künftig wird er für die Strategie und Entwicklung des Teams zuständig sein und dafür auch als Geschäftsführer seiner Firma zurücktreten.

Klopp-Kosmos: Der Kumpel Trauzeuge zwischen Klopp und seiner Ulla im Jahr 2005 ist der spätere Schalke-Coach David Wagner, der Klopp seinen "besten Freund" nennt. Er wirft sich vor ihn, als Klopp wegen seines Engagements bei Red Bull angefeindet wird ("Da wird mir schlecht"). Wenig später wird Wagner Nachwuchschef bei RB Leipzig. Wagner und Klopp spielen von 1991 bis 1995 zusammen in Mainz, Klopp übernimmt sogar die Patenschaft für dessen Tochter Lynn, die Schwester der "ARD"-Moderatorin Lea Wagner. Jürgen Klopp: DFB zahlt wohl Millionenspende an Red Bull

Klopp-Kosmos: Der bisherige Boss Oliver Mintzlaff, ehemaliger Langstreckenläufer aus Bonn, "verkauft" den Bayern 2021 als Leipziger Vorstandchef den RB-Trainer Nagelsmann - für unglaubliche 25 Millionen Euro. Dennoch spricht er später von einer der "größten Fehlentscheidungen" seiner Managerkarriere. Die beginnt bei Puma und führt ihn zur Agentur Ferber Marketing, wo er Ralf Rangnick oder Mario Gomez betreut, die später für Red Bull tätig waren oder sind. Mintzlaff ist adidas-Aufsichtsratsmitglied und Vorstandsmitglied der European Football Clubs (EFC). 2023 werkelt er in der "Taskforce Nationalmannschaft" an der DFB-Zukunft mit. Sein größter Coup: 2025 holt er Klopp als "Head of Global Soccer" zum Brausekonzern. Ein relativ kurzes Engagement. Im Juli 2026 gibt Mintzlaff Klopp für den Job als deutscher Bundestrainer frei.

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Klopp-Kosmos: Die Vertrauten und Co-Trainer Klopp bringt langjährige Weggefährten zum DFB mit. Zuvorderst: Peter Krawietz. Der ist 2001 bis 2008 Chefscout in Mainz, 2008 bis 2015 in Dortmund und danach bis 2024 in Liverpool Klopps Co-Trainer. Auch bei RB hatte Klopp ihn als "Head of Soccer Philosophy" an seiner Seite. "Was dieser Mann auf dem Fußballplatz sieht, ist bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber das ist ein Talent", sagt Klopp über Krawietz. Ein herausragendes Auge für Talente hat Pepijn Lijnders, der Klopp in Liverpool fast neun Jahre zuarbeitet. Nach einem Zwischenstopp als Cheftrainer in Salzburg wechselt der Niederländer 2025 als Assistent von Pep Guardiola zu Manchester City. Weil der nach der Saison 2025/26 seine Tätigkeit bei den Citizens beendet hat, ist Lijnders frei. Oliver Kahn bremst Euphorie um neuen Bundestrainer Jürgen Klopp Doch damit nicht genug: Auch der frühere Nationalspieler und Ex-BVB-Star Sven Bender, der zuletzt als Trainer bei der SpVgg Unterhaching gearbeitet hatte, wird als Co-Trainer von Klopp beim DFB beschäftigt.

Klopp-Kosmos: Der mächtige Freund Hans-Joachim Watzke ist der Super-Funktionär des deutschen Fußballs. Bundesliga-Boss, DFB-Vize, zwei Jahrzehnte Chef bei Borussia Dortmund und dort jetzt Präsident, Mitglied des mächtigen Exekutivkomitees der UEFA - und Duz-Freund von Ex-BVB-Coach Klopp. Natürlich saß er bei den Verhandlungen zwischen Klopp und dem DFB mit am Tisch. Beide verbindet laut Klopp "eine klassische Männerfreundschaft".

Klopp-Kosmos: Der Entdecker "Wenn das einer kann", sagte Christian Heidel über das Amt des Bundestrainers, "ist das Jürgen Klopp." Heidel macht den Spieler Klopp 2001 in Mainz zum Trainer, bleibt ihm eng verbunden. "Er ist ein Menschenfänger", sagt der erfahrene Manager. Heidel erwartet mit der Übernahme von Klopp einige Veränderungen, auch im Jugendbereich.

Klopp-Kosmos: Der Mentor Wolfgang Frank, sagt Klopp 2021, war "ein Visionär, der uns allen die Augen geöffnet hat". Der 2013 verstorbene Coach gilt als "Vater" des Fußballtrainers Klopp, der unter Frank Mitte der 1990er-Jahre Viererkette und Raumdeckung lernt - damals eine Revolution, für Klopp "eine Offenbarung". Der damalige Verteidiger, sagt Frank später, habe ihm "am besten zugehört". Und viel gelernt fürs (Bundestrainer-)Leben.

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Klopp-Kosmos: Trainerstationen, Titel und Auszeichnungen Klopp beendet seine aktive Karriere im Februar 2001 als Spieler des 1. FSV Mainz 05 ad hoc und übernimmt die Rheinhessen als Cheftrainer. In der Saison 2003/04 führt er den Klub als Dritten der 2. Bundesliga zum ersten Mal in die Bundesliga. Zwei Jahre lang hält er die 05er im Mittelfeld der Tabelle, kann aber in der Spielzeit 2006/07 den Abstieg als 16. nicht verhindern. Den Wiederaufstieg der Mainzer 2009 erlebt er dann an anderer Stelle, weil er 2008 Borussia Dortmund übernimmt. Sieben Jahre bleibt Klopp beim BVB, führt die Schwarzgelben 2011 zunächst zur Deutschen Meisterschaft und 2012 sogar zum Double. 2015 verlässt er Dortmund nach einer schwierigen Saison entkräftet. Seine Ruhepause hält Klopp etwas mehr als drei Monate durch, dann folgt er dem Ruf des FC Liverpool in die Premier League, wo er wie schon bei seinen vorherigen Stationen eine Ära prägt. Insbesondere die Rivalität zwischen den Reds und Manchester City nach der Ankunft von Pep Guardiola sorgt immer wieder für höchsten Unterhaltungswert. Jürgen Klopp: Seine größte Aufgabe beim DFB-Team ist Joshua Kimmich An der Anfield Road macht Klopp sich mit dem Gewinn der Champions League 2019 und spätestens dem ersten Titel in der Premier League 2020 unsterblich. Dazu feiert er Triumphe in League Cup (2022, 2024) und FA Cup (2022). 2024 ist dann erneut Schluss für den ausgelaugten Klopp ("I'm running out of energy"). Dieses Mal wärt die Auszeit des gebürtigen Stuttgarters ein halbes Jahr. Anfang 2025 heuert Klopp schließlich als "Head of Global Soccer" beim Red-Bull-Konzern an, wofür er ordentlich Kritik einstecken muss. Gemeinhin gilt Klopp als einer der besten Trainer der Gegenwart. Individuelle Auszeichnungen belegen das: 2019 wird er zum besten Vereinstrainer der Welt gekürt. Sein Können als Trainer kann er seit Juli 2026 wieder als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft unter Beweis stellen.

Klopp-Kosmos: Seine weiteren Jobs Seine Popularität brachte Klopp früh auch abseits des Platzes zur Geltung. Von 2005 bis 2008 arbeitete er als TV-Experte für das "ZDF". 2010 kehrte er für "RTL" bei der Weltmeisterschaft in Südafrika in diese Rolle zurück. Bei der WM in diesem Jahr war Klopp erstmals wieder als Experte zu sehen - dieses Mal allerdings für "Magenta TV". Neben Jobs, die unmittelbar mit dem Fußball zu tun haben, ist Klopp eines der beliebtesten Werbegesichter in Deutschland. Biermarken, Versicherungen oder Vergleichsportale: Die Unternehmen reißen sich darum, ihre Produkte durch den 59-Jährigen anpreisen zu lassen.

Klopp-Kosmos: Berühmte Freunde Neben seinen sportlichen Wegbegleitern um Wagner, Watzke, Krawietz und Lijnders pflegt Klopp auch zu einigen Prominenten außerhalb des Fußballs gute Freundschaften. Sowohl mit Tennis-Ikone Boris Becker als auch mit Punksänger Campino von den Toten Hosen ist Klopp eng befreundet. Gleiches gilt für Moderator Arnd Zeigler.