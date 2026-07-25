WM 2026: Kap-Verde-Held Vozinha wechselt zu Rekordmeister

ran Fußball WM 2026: Zigarre, Tanz, Ekstase! Kap Verdes Kabine dreht durch Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Der Präsident von Colo-Colo verkündet den Transfer von Vozinha, der mit Kap Verde für Furore gesorgt hat.

Kap Verdes WM-Held Vozinha wird zum chilenischen Top-Klub Colo-Colo wechseln. "Vozinha wird Spieler von Colo-Colo werden, er wird in den nächsten Tagen nach Chile kommen, die obligatorischen Untersuchungen absolvieren und anschließend hier im Stadion vorgestellt werden", sagte Vereinspräsident Aníbal Mosa vor einem Ligaspiel. Der 40 Jahre alte Torhüter, dessen Vertrag beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves Ende Juni ausgelaufen war, war eine der größten Attraktionen bei der Weltmeisterschaft. Als Underdogs erreichten Vozinha und Co. das Sechzehntelfinale, in dem sie gegen den späteren Finalisten Argentinien mit 2:3 nach Verlängerung verloren.

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WM 2026: Vozinha für Weltmeister Spanien unüberwindbar Beim 0:0 zum Auftakt gegen den späteren Weltmeister Spanien stand Vozinha im Mittelpunkt, mit starken Paraden verhinderte er eine Niederlage und sorgte für eine der Sensationen im Turnier. Kap Verde ist die zweitkleinste Nation, die jemals eine WM-Endrunde erreicht hat. "Sportlich ist er in sehr guter Verfassung, deshalb verpflichten wir ihn", erklärte Mosa weiter. Zudem bringt Vozinha eine gewaltige Reichweite bei Social Media mit: Innerhalb kurzer Zeit schoss während der WM seine Followerzahl bei Instagram von 50.000 auf fast 30 Millionen.