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WM 2026: Nachteil für Norwegen? Krankheitswelle vor dem Viertelfinale gegen England

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: Großes Herz! Haaland tröstet Familie nach Tragödie

Videoclip • 01:23 Min

Vor dem WM-Viertelfinale am Samstag will Norwegen sich eigentlich erholen. Eine Krankheitswelle macht dies jedoch schwieriger als gedacht.

Die norwegische Nationalmannschaft hat vor dem WM-Viertelfinale gegen England am Samstag (23 Uhr) mit einer Krankheitswelle innerhalb des Teams zu kämpfen.

Wie Nationaltrainer Stale Solbakken der norwegischen Tageszeitung "Dagbladet" erklärte, gibt es aktuell "immer wieder vereinzelt Husten und Keuchen" in seiner Mannschaft. Als Grund dafür führt er die vielen Reisen aufgrund der weiten Distanzen bei der Mega-WM an.

WM 2026: Norwegen vs. England - Viertelfinale live im TV, Livestream und Liveticker

Die Norweger absolvierten die Gruppenphase an der Ostküste der USA, mussten allerdings nach Spiel eins von New Jersey nach Boston pendeln und dann wieder zurück nach New Jersey. Für das Sechzehntelfinale flogen sie dann nach Dallas, Texas – nur um für das Achtelfinale zurück nach New Jersey zu reisen. Auch für das Viertelfinale gegen die Three Lions müssen sie erneut ins Flugzeug steigen, die Partie findet in Miami statt.

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Norwegen kämpft seit Turnierbeginn mit Gesundheitsproblemen

Die Krankheitsprobleme sind allerdings nicht neu, sondern belasten das Team um Superstar Erling Haaland schon seit Turnierbeginn: Crystal-Palace-Stürmer Jørgen Strand Larsen verpasste das Auftaktspiel gegen den Irak (4:1), Marcus Holmgren fehlte mit Fieber, Husten und Halskratzer beim Achtelfinalsieg über Brasilien (2:1).

Auch Trainer Solbakken bleibt von der Krankheitswelle nicht verschont, nach der deutlichen Niederlage im dritten Gruppenspiel gegen Frankreich (1:4) hustete der 58-Jährige heftig auf der Pressekonferenz.

Trotz der Widrigkeiten spielen die Skandinavier eine historische Weltmeisterschaft und stehen erstmals in ihrer Geschichte im WM-Viertelfinale. Sollten sie England am Samstag schlagen, würde im Halbfinale der Sieger der Partie Argentinien/Schweiz warten.

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