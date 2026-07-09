WM 2026: Nachteil für Norwegen? Krankheitswelle vor dem Viertelfinale gegen England

Vor dem WM-Viertelfinale am Samstag will Norwegen sich eigentlich erholen. Eine Krankheitswelle macht dies jedoch schwieriger als gedacht.

Die norwegische Nationalmannschaft hat vor dem WM-Viertelfinale gegen England am Samstag (23 Uhr) mit einer Krankheitswelle innerhalb des Teams zu kämpfen.

Wie Nationaltrainer Stale Solbakken der norwegischen Tageszeitung "Dagbladet" erklärte, gibt es aktuell "immer wieder vereinzelt Husten und Keuchen" in seiner Mannschaft. Als Grund dafür führt er die vielen Reisen aufgrund der weiten Distanzen bei der Mega-WM an.

WM 2026: Norwegen vs. England - Viertelfinale live im TV, Livestream und Liveticker

Die Norweger absolvierten die Gruppenphase an der Ostküste der USA, mussten allerdings nach Spiel eins von New Jersey nach Boston pendeln und dann wieder zurück nach New Jersey. Für das Sechzehntelfinale flogen sie dann nach Dallas, Texas – nur um für das Achtelfinale zurück nach New Jersey zu reisen. Auch für das Viertelfinale gegen die Three Lions müssen sie erneut ins Flugzeug steigen, die Partie findet in Miami statt.