Ewige WM-Torschützenliste: Kylian Mbappe macht Druck auf Lionel Messi - überholt Kane auch Klose?

ran Fußball WM 2026: Harry Kane nach Sieg ohne Stimme: "Es war ein verrücktes Spiel!" Videoclip • 01:32 Min Link kopieren Teilen

Lionel Messi und Kylian Mbappe liefern sich bei der WM 2026 ein Fernduell um die Torjägerkanone und um die Führungsposition in der ewigen WM-Torschützenliste. Aber auch Harry Kane und Cristiano Ronaldo mischen mit.

Lionel Messi hat die ewige Torschützenliste der Fußball-Weltmeisterschaften auf den Kopf gestellt. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien erzielte der Superstar einen Hattrick und schraubte sein Konto damit auf 16 WM-Tore. Seinen 17. und 18. Treffer ließ der Argentinier im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich folgen, in der 39. Minute erzielte er das 1:0, in der 90. Minute den Endstand zum 2:0. Auch im letzten Gruppenspiel gegen Jordanien war Argentiniens Nummer 10 nach Einwechslung erfolgreich. In der 80. Minute verwandelte er einen direkten Freistoß - Tor Nummer 19 bei WM-Endrunden. Seinen 20. Treffer ließ Messi beim glücklichen 3:2-Sieg gegen Kap Verde im Sechzehntelfinale folgen. Damit ist Messi alleiniger Rekordtorschütze bei Fußball-WMs und hat den Rekord von Miroslav Klose gebrochen, der die Bestmarke seit der WM 2014 hielt. Klose hatte seinen 16. Treffer damals beim legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien erzielt.

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Frankreich gegen Schweden: Mbappe holt Messi fast ein Doch Messi bekommt bereits enorme Konkurrenz in Person von Kylian Mbappe, der ebenfalls eine überragende WM 2026 spielt. Der Franzose traf beim 3:1 gegen Senegal doppelt und erzielte gegen den Irak sein 15. und 16. WM-Tor. Gegen Schweden traf er erneut doppelt und legte gegen Paraguay den Siegtreffer nach. Damit liegt er mit 19 Toren nur noch einen Treffer hinter dem Argentinier. WM 2026: Frankreich vs. Marokko - Viertelfinale live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

England gegen Mexiko: Kane trifft weiter Auch Harry Kane trifft bei dieser WM weiter nach Belieben. Erst erzielte der Engländer gegen die DR Kongo im Sechzehntelfinale erzielte der Bayern-Stürmer beide Tore und schraubte sein Gesamtkonto auf 13 Tore. Damit hat er sich längst zu Englands WM-Rekordtorschützen aufgeschwungen. Gegen Mexiko im Achtelfinale zog er mit seinem 14. WM-Tor mit Gerd Müller gleich - und auch Miroslav Klose ist mit 16 Treffern in Reichweite für den Bayern-Star

Portugal gegen Kroatien: Ronaldo zieht mit Klinsmann gleich Mit seinem Doppelpack gegen Usbekistan und dem Tor gegen Kroatien hat sich Cristiano Ronaldo in die Top 10 der besten WM-Torjäger geschossen. Der Portugiese steht durch seinen Elfmetertreffer gegen die Kroaten jetzt bei elf WM-Toren, gleichauf mit Jürgen Klinsmann. Bis zur Spitze der Tabelle fehlen allerdings noch einige Tore. Einen Rekord erzielte er trotzdem bereits mit seinem ersten Treffer gegen Usbekistan. CR7 ist der erste Spieler, der in sechs Weltmeisterschafts-Turnieren ein Tor erzielen konnte.

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Frankreich gegen Paraguay: Mbappe bleibt an Messi dran Beim Achtelfinal-Einzug der Franzosen gegen Paraguay traf Kylian Mbappe in der zweiten Halbzeit zur hochverdienten Führung per Elfmeter. Damit hat der Stürmer von Real Madrid nun 19 Tore bei WM-Endrunden auf seinem persönlichen Konto und bleibt damit in der ewigen Torschützenliste an Lionel Messi dran.

England gegen Mexiko: Kane zieht mit Gerd Müller gleich Beim 3:2-Sieg im Achtelfinale gegen Mexiko erzielte Harry Kane per Elfmeter das zwischenzeitliche 3:1. Der Treffer vom Punkt war für den Bayern-Star bereits das 14. Tor bei einer Weltmeisterschaft. Damit zog der Engländer mit DFB-Legende Gerd Müller gleich. Im Viertelfinale geht es für die "Three Lions" gegen Norwegen. Mit weiteren Toren könnte Kane dann auch die Plätze von Ronaldo (15 Treffer) und Miroslav Klose (16 Treffer) ins Visier nehmen.

Ewige WM-Torschützenliste: Top 20 Stand: 06. Juli 2026, 10:40 Uhr 1. Lionel Messi - Argentinien - 20 Tore 2. Kylian Mbappe - Frankreich - 19 Tore 3. Miroslav Klose - Deutschland - 16 Tore 4. Ronaldo - Brasilien - 15 Tore 5. Gerd Müller - Deutschland - 14 Tore 5. Harry Kane - England - 14 Tore 7. Just Fontaine - Frankreich - 13 Tore 8. Pele - Brasilien - 12 Tore 9. Sandor Kocsis - Ungarn - 11 Tore 9. Jürgen Klinsmann - Deutschland - 11 Tore 9. Cristiano Ronaldo - Portugal - 11 Tore 12. Helmut Rahn - Deutschland - 10 Tore 12. Gabriel Batistuta - Argentinien - 10 Tore 12. Gary Lineker - England - 10 Tore 12. Teofilo Cubillas - Peru - 10 Tore 12. Thomas Müller - Deutschland - 10 Tore 12. Grzegorz Lato - Polen - 10 Tore 18. Ademir - Brasilien - 9 Tore 18. Eusebio - Portugal - 9 Tore 18. Christian Vieri - Italien - 9 Tore 18. David Villa - Spanien - 9 Tore 18. Paolo Rossi - Italien - 9 Tore 18. Jairzinho - Brasilien - 9 Tore 18. Roberto Baggio - Italien - 9 Tore 18. Karl-Heinz Rummenigge - Deutschland - 9 Tore 18. Uwe Seeler - Deutschland - 9 Tore

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